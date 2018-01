vor 3 Stunden Roland Sprich St. Georgen St. Georgener Bürger spenden für Alessio

Eine Delphintherapie in der Karibik hilft dem Elfjährigem, deshalb hat Bürgermeister Riegger beim Neujahrsempfang zur Spende aufgerufen, 500 Euro kamen zusammen. Ein Flohmarkt am 3. Februar in der Unterkirche soll weitere Einnahmen bringen, damit die Familie reisen kann.