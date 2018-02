St. Georgen St. Georgen-Langenschiltach: Radball-Sportler glücklich über Bus

Der Radball-Sport spielt im Stadtteil Langenschiltach eine wichtige Rolle – um sich einen Vereinsbus leisten zu können, wurden die Sportler von der Dorfgemeinschaft unterstützt.

Der Radball-Sport spielt im Stadtteil Langenschiltach eine wichtige Rolle. Die Vorstandsmitglieder des Radfahrvereins (RV) Frohsinn treffen sich regelmäßig im Gasthaus Krone. "Es gibt immer viel zu besprechen und zur Zeit machen wir den Jahresplan", sagt der Vorsitzende Werner Schultheiss. Dabei gibt es zahlreiche Trainingstermine, aber auch Spieltage und Veranstaltungen.

Die Jahreshauptversammlung ist am 21. April und die Schrottsammlung eine Woche später, wie weiter berichtet wird. "Beim Stadtfest in St. Georgen am 7. und 8. Juli sind wir auch dabei", freut sich der Kassierer Thomas Weißer. Bei der Schrottsammlung wie auch beim Stadtfest wird die Kasse wieder aufgefüllt und das sei sehr nötig. "Die größte Investition im vergangenen Jahr war unser Bus für die Kinder und Jugendlichen", verrät der Vorsitzende. Das Fahrzeug mit insgesamt neun Sitzen ist nun der ganze Stolz des Vereins. Mit ihm werden die Radball-Kids ins Training nach Peterzell in die Mehrzweckhalle gefahren.

Aber auch zu den Spiel-Terminen werden die 14 Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 15 Jahren ab sofort vor allem mit dem neuen Bus kutschiert. Einige der Radball-Jugendlichen wohnen in Peterzell und St. Georgen. Im Oktober vergangenen Jahres wurde der Bus angeschafft und zwei Mal war er bereits zum Auswärtsspiel im Einsatz. "Wir waren in Säckingen und in Gärtringen bei Stuttgart zum Turnier", erzählt der Rad-Wart Bernd Fichter. Durch die Unterstützung von großzügigen Sponsoren, von denen die meisten im eigenen Dorf wohnen, sei es möglich gewesen, den Bus zu finanzieren, heißt es seitens des Vereins.

Inzwischen ist das Fahrzeug mit den Namen der Sponsoren versehen. Aber auch das Dorf Langenschiltach ist groß auf die Seitenfläche aufgemalt, worüber der Vorstand des Hauptvereins besonders glücklich ist. "Ein Radsportler ist auch zu sehen", strahlt Schultheiss. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Abteilung Radball-Sport. Der RV Frohsinn wurde 1921 gegründet und rückt damit immer näher an seinen hundertsten Jahrestag.