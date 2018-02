St. Georgen St. Georgen: Kinderumzug zieht fröhlich durch die Stadt

Etwa 500 Zuschauer verfolgten gestern den bunten Kinderumzug, der von der Innenstadt zur Stadthalle auf dem Rossberg zog. Dort fand am Nachmittag der Kinderball der Narrenzunft statt.

Der erste Knall aus der Konfettikanone ging durch Mark und Bein. Pünktlich um 14.30 Uhr setzte sich der diesjährige Kinderumzug in der Hermann-Papst-Straße in Bewegung, um durch die Gerwigstraße hinunter und dann weiter den Rossberg hinauf zur Stadthalle zu ziehen. Etwa 500 Schaulustige hatten sich am Straßenrand aufgestellt, um Lollis und Guzle zu fangen. Etwas weniger Glück hatten meist die Eltern am Straßenrand. So manche Frisur wurde verwuschelt und viele Gesichter mit dem typischen Nesthexen-Lila bemalt.

Fast alle St. Georgener Narren waren beim Umzug vertreten. Den Anfang machten die Engelegoaschter, gefolgt von den Kräuterwieble, Nesthexen, Fohrenbobbele, Hohwalddeufeln und Schoafstriezis. Die "Bergstadtfetzer" sorgten für die lautstarke musikalische Begleitung des Umzugs. Mit dabei waren auch zwei St. Georgener Kindergärten. Zuerst zogen die Erzieherinnen und Kinder des Kindergartens St. Benedikt an den Zuschauern vorbei. Die Kinder, die als Bauarbeiter und Polizisten verkleidet waren, warfen Bonbons und winkten fröhlich in die Menge. Gegen Ende des Umzugs folgte der Kindergarten Seebauernhöhe. Auch hier waren viele kreative Kostüme zu sehen, vor allem Indianer und vereinzelt sogar ein Astronaut.

Obwohl viele Zuschauer leider ohne Kostümierung den Umzug begleiteten, waren auch im Publikum einige interessante Kostüme zu sehen. So stand ein furchteinflößender Wikinger vor der Stadtbibliothek und um die Beine der Erwachsenen tummelten sich viele kleine Hexen, Superhelden, Einhörner und Bauarbeiter. Auch die blaue Polizeiuniform war häufig anzutreffen. Die echten Polizeibeamten sperrten während des Umzugs zeitweise die Hauptstraße, Gerwigstraße und die Route des Umzugs für den Verkehr, der die Innenstadt deshalb umfahren musste. Nach einer knappen Stunde erreichten die Narren, flankiert von vielen Zuschauern, die dem Umzug gefolgt waren, die Stadthalle. Dort fand am Nachmittag der Kinderball der Narrenzunft statt. Die Halle, die sonst eher ernste Veranstaltungen für Erwachsene beherbergt, stand ganz im Zeichen des Nachwuchses. Es wurde ausgiebig getanzt, gefeiert und Schabernack mit den Hexen, Deufeln und Goaschtern getrieben. Das kommende Wochenende können die jungen Narren zum Verschnaufen nutzen, bevor es am Rosenmontag um 14 Uhr mit dem großen Umzug weitergeht.