St. Georgen St. Georgen: Fasnet erstmals in Frauenhand

Erstmals hält bei der Fasnet in St. Georgen mit Zunftmeisterin Alexandra Pies eine Frau die Zügel der Macht in der Hand.

Nur noch wenige Tage, dann übernehmen auch in St. Georgen die Narren vorübergehend das Zepter. Wenn am schmotzigen Donnerstag, am 8. Februar, um 12.30 Uhr das Narrenvolk beim Rathaussturm symbolisch die Macht übernimmt, gibt es in der Geschichte der Narrenzunft als auch in der Geschichte der Stadt ein Novum: Erstmals hält dann eine Frau die Zügel der Macht in der Hand.

Alexandra Pies steht seit Sommer vergangenen Jahres als Zunftmeisterin an der Spitze des ältesten St. Georgener Narrenvereins, der im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte. Pies freut sich auf die, wenngleich kurze, Kampagne. "Das ist zum Reinkommen in das Amt genau richtig", sagt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das Narrenzunftleben ist für die heute 50-Jährige nicht neu. Seit 2010 ist Alexandra Pies in der Zunft und dort aktives Fohrebobbele. Bevor sie zur Zunftmeisterin gewählt wurde, betreute sie zudem fünf Jahre lang die Jugendgruppe.

Ihren ersten offiziellen Auftritt hatte die neue Zunftmeisterin bereits beim närrischen Dinner für 100, als sie sich dem Publikum vorstellte. Für ihr erstes Jahr an der Vereinsspitze hat sich die Zunftmeisterin keine allzu großen Veränderungen vorgenommen. "Es sind schon sehr große Fußstapfen, in die ich von meinem Amtsvorgänger Eric Sprich trete", sagt sie und hofft, dass die närrischen Tage unter ihrer Leitung entspannt über die Bühne gehen. Dass in diesem Jahr der Rathaussturm vom späten Nachmittag auf die Mittagszeit vorverlegt wurde, ist demnach keine Idee von ihr. "Das Rathaus ist mit der Bitte auf uns zugekommen, den Rathaussturm vorzuverlegen.

Weil sich am Nachmittag bereits ein Teil der Rathausmitarbeiter in den Fasnachtsurlaub verabschiedet, sorgte die Schlüsselübergabe zuletzt für personelle Engpässe beim anschließenden Umtrunk, zu dem die Verwaltung die Narrenschar und Bürger ins Rathaus einlädt.

Nach dem großen Jubiläumsumzug im vergangenen Jahr, als mehr als 90 Gruppen mit rund 10 000 Hästrägern und Besuchern die Stadt in den Ausnahmezustand versetzten, geht es dieses Jahr am Fasnachtsmontag deutlich entspannter zu. "Wir haben einen Umzug mit 21 Gruppen", sagt Pies. Da es im vergangenen Jahr zu mehreren Beschwerden von Anwohnern kam, die an der Aufstellungsstrecke wohnen und sich über Narren beklagten, die auf den Grundstücken teilweise urinierten, reagiert die Zunft. "Wir werden mehr Toiletten aufstellen", verspricht sie.

Ansonsten freut sich Alexandra Pies mit all ihren Vereinskameraden und den Mitgliedern der anderen St. Georgener Narrenzünfte natürlich auf fröhliche Fasnachtstage.

Straßenfasnet

Die wichtigsten Termine der St. Georgener Straßenfasnet auf einen Blick: Donnerstag, 8. Februar (schmotziger Donnerstag): ab 10 Uhr Schulen stürmen, 12.30 Uhr Rathaussturm, 14.30 Uhr Kinderumzug, anschließend Kinderball in der Stadthalle. Montag, 12. Februar (Fasnachtsmontag): 14 Uhr Umzug, anschließend Narrendorf in der Stadtmitte. Dienstag, 13. Februar (Fasnachtsdienstag): 19 Uhr Fasnacht verbrennen, Marktplatz. (spr)