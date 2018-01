St. Georgen Sonderschulen im Wandel: Gudrun Burmaier-Fehrenbach freut sich auf die Leitung des SBBZ

Ihre Schüler brauchen einfach etwas länger: Die designierte Schulleiterin über einen sperrigen Namen der früheren Förderschule und positive Erfahrungen.

Ihr "Element" fand Gudrun Burgmaier-Fehrenbach, als sie nach dem Abitur in einer Schule für Körperbehinderte ein freiwilliges soziales Jahr verbrachte. Da wurde ihr klar, dass "ihre" Pädagogik mehr als das rein Schulische umfassen, soziale Beziehungen gestalten und die gesamte Persönlichkeit entwickeln, ja auch mal Tiefs auf dem Lebensweg auffangen müsse. Diesem Anspruch ist sie treu geblieben. Ab Dienstag setzt sie ihn in einer offiziellen Position um. In einer Feierstunde wird sie als Leiterin des Sonderpädagogischen Beratungszentrums (SBBZ) Schwerpunkt Lernen in den Räumen der Rupertsbergschule eingeführt.

Ob denn das Wortungetüm, das die tägliche Anlaufstelle für 14 Lehrkräfte und etwa 60 Schülerinnen und Schüler in den Klassen 1 bis 9 benennt, allgemein bekannt sei? Der designierten Schulleiterin geht es locker über die Lippen. "Verständlich, wenn man das 30 Male täglich am Telefon sagt", lacht sie. Immerhin: Das Schulamt zeige durchaus Wohlwollen beim Vorschlag, das Zentrum mit einem Namen einprägsamer und für die Nutzer zum Identifikationsort zu machen.

Im Kern allerdings stellten die SBBZ, wie die Sonderschulen seit 2015 einheitlich geführt werden, mit dem "Zentrum" im Namen eine bereits vorhandene Funktion stärker in den Vordergrund: "Unsere Beratung geht über den Unterricht hinaus", erklärt Burgmaier-Fehrenbach. Anders als andere Lehrer haben die Lehrkräfte des SBBZ ein mehrteiliges Aufgabenfeld. Da ist zum einen die Frühberatung, die sich auf Kinder im Kindergarten bezieht und sich auf deren Eltern richtet. Wichtig sei dabei, dass die entwickelten Maßnahmen nicht im Kiga bleiben, sondern in den Alltag eingebunden werden.

Burgmaier-Fehrenbach spricht aus Erfahrung. Seit 2006 leitete sie die Frühberatung am heutigen SBBZ. Das zweite ambulante Tätigkeitsfeld ist der Sonderpädagogische Dienst, der an Grund- und Werkrealschulen zum Einsatz kommt und bis in den Raum Triberg und nach Königsfeld zuständig ist. Im Zusammenwirken mit Eltern, Lehrkräften und Therapeuten zielt er darauf ab, dass das Kind in der vertrauten Klasse weiter lernen kann.

Und wenn das nicht geht? Seit der Bildungsplanänderung 2015 haben Eltern die Wahl, wenn eine sonderpädagogische Beschulung befürwortet wird. Besucht das Kind das SBBZ oder bleibt es in der alten Klasse? Auch diese Form der Inklusion deckt das Team vom SBBZ ab. Eine Kollegin verbringt gegenwärtig mehrere Wochenstunden an der Grundschule Burgberg, eine andere hat ein Teildeputat an der Gemeinschaftsschule Mönchweiler.

Die Leiterin sieht das SBBZ anerkannt und vernetzt. Ob gesamte Schullaufbahn oder zeitweiser Aufenthalt: Am SBBZ endet oft ein Leidensweg für Eltern und Kinder, Druck entweicht, Freude am Lernen stellt sich ein und Verhaltensschwierigkeiten lösen sich. Das kommt dem gemeinsamen Auftrag im Schulnetzwerk der Stadt zugute: Schülern Übergänge zu ebnen.

Eltern aber tun sich mitunter schwer, ihr Kind auf die "Förderschule" zu schicken. "Da gilt es sensibel vorzugehen, Vertrauen aufzubauen und die Erfahrungen herauszustellen", so die Pädagogin. Letztere sind positiv. "Unsere Kinder brauchen einfach mehr Zeit, aber fast alle schaffen es", weiß die St. Georgenerin. Der Schlüssel liegt in einer Berufsorientierung ab Klasse sieben. Die Neuntklässler pflegen mit wöchentlichen Besuchen engen Kontakt mit der Albert-Schweitzer-Schule und der Gewerbeschule VS. Nach ein, bis zwei Schuljahren steht der Hauptschulabschluss, Lehren in Handwerk oder Einzelhandel ebnen den Weg in eine ganz normale, oft stetige Erwerbsbiografie.

Ein Schuljahr hat die Leiterin ihren neuen Job kommissarisch "geübt". Jetzt startet eine neue Rolle mit anderen Aufgaben. Doch alleine lasse sich nichts bewirken, weiß sie. Sie freut sich auf ihr Kollegium. "Sehr engagiert und gut aufgestellt" sei es. Und überhaupt: Wäre das nicht so, hätte sie sich nicht um die Leitungsstelle beworben.

Zur Person

Gudrun Burgmaier-Fehrenbach (56) ist auf den Fildern aufgewachsen. Sie studierte in Reutlingen und Tübingen. Nach dem Lehramtsstudium Grund- und Hauptschule hängte sie ein Aufbaustudium Sonderpädagogik an. Ihr Referendariat leistete sie in Esslingen, die erste Stelle war in Waldshut-Tiengen. Die erste Beschäftigung im Schwarzwald-Baar-Kreis fand sie an der Christy-Brown-Schule in Villingen, seit 1998 arbeitet sie in Villingen. Die Pädagogin ist verheiratet und hat einen 22 Jahre alten Sohn. In der Freizeit unternimmt sie mit ihrem Mann gerne Motorradreisen oder entspannt sich bei der Gartenarbeit. (wur)