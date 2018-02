St. Georgen Skifahren statt Fasnetfeiern am Kesselberg

Einheimische und Gäste nutzen das Angebot am Kesselberg. Die Piste ist gut präpariert.

"Ausreichend viel Schnee", ermöglichte es Liftbetreiber Hartmut Haas, den Kesselberglift für das Fasnetswochenende zu präparieren. Das Angebot wurde von den Einheimischen wie den Gästen gerne genutzt. Bei Dauerfrost und bedecktem Himmel ließen sie es, je nach Möglichkeit, auf der Piste krachen. Fasnetflüchtlinge waren weniger dabei. "Ich geh am Fasnetmontag mit meiner Frau auf die Umzüge", erklärte der Villinger Peter Lang. Während sein Enkel Elias, der in Konstanz zuhause ist, die Skifreuden am Kesselberg genoss, kehrte sein Großvater in der Hütte ein. Auch andere Skifahrer sahen den winterlichen Nachmittag eher als Ergänzung zu den Fasnetstagen. "Ein echter Skifahrer fährt, wenn es Schnee hat", brachte es Hartmut Haas auf den Punkt. Das war in den Fasnetferien der letzten Jahre eher die Ausnahme. Nachdem die Liftsaison am 2. Dezember mit 40 Zentimeter Pulverschnee überraschend gut begonnen hatte und an den Adventswochenenden der Lift in Betrieb war, bescherte das Weihnachtstauwetter den ersten Einbruch.

"Wir machen das Beste draus. Wenn es Schnee hat, geben wir alles", kommentierte Hartmut Haas die Lage nüchtern. Sobald sich eine Gelegenheit für eine vernünftige Präparierung ergibt, wird der Kesselberglift geöffnet sein. Mit Blick auf den Wetterbericht schätzte er, dass der Lift auch in dieser Woche in Betrieb sein wird. Hästräger und Fasnetsspaß auf der Piste, das gab es nur früher, bedauerte Ingrid Kopp, die den Wintersportlern in die Schleppbügel half.