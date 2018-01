St.Georgen Silvestermüll sorgt für viel Arbeit

Zwei Tage nach dem Jahreswechsel sind die Straßen immer noch voll mit den Überbleibseln des Silvesterfeuerwerks. Für die Mitarbeiter von Stadt und Bauhof bedeutet das viel Arbeit.

St.Georgen – Gleich zu Neujahr gab es viel Arbeit für die Mitarbeiter von Stadtverwaltung und Bauhof. Überall in der Stadt liegen auch zwei Tage nach dem Jahreswechsel noch die Überreste des Silvesterfeuerwerks. Allein vor dem Rathaus kamen drei Müllsäcke voll abgebrannter und vom Regen aufgeweichter Böller und Feuerwerksbatterien zusammen. Auch auf dem Marktplatz und auf dem Rossberg sah es wüst aus. Putztrupps des Bauhofes waren seit dem Morgen mit der Reinigung der Straßen und Plätze beschäftigt.

"So schlimm war es noch nie", sagte Michael Peters, der Hausmeister des Rathauses. "Den Leuten geht es gut. Da gibt man viel Geld aus für Feuerwerk." Nur ans aufräumen danach denke niemand, so Peters. Grundsätzlich gilt, dass der Verursacher der Verunreinigung auch für die Beseitigung zuständig ist. Allerdings ist das in der Praxis nicht der Fall. "Die Leute werfen ihren Dreck nicht mehr in den Mülleimer", weiß auch Michael Peters. "Ob Pizzaschachtel oder Zigaretten: Das ist nicht nur an Silvester ein Problem, sondern zunehmend auch an jedem anderen Tag des Jahres."