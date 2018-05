St. Georgen Schulwettbewerb: Mit dem Roller in die große Pause

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) plant neuen Parcours für Fahrrad- und Rollerfahrer. Neubau soll von Schülern selbst gepflegt werden.

St. Georgen – In den großen Pausen gibt es auf dem Schulhof der Rupertsbergschule in St. Georgen für die Schüler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ), Schwerpunkt Lernen, häufig Interessenskonflikte. Schüler, die Fahrrad- oder Roller fahren wollen, müssen Rücksicht nehmen auf jene, die lieber Ball oder Fangen spielen oder in der Gruppe beieinander stehen wollen. Um diesem Dilemma künftig zu entgehen, will das SBBZ einen Fahrrad- und Rollerparcours anlegen.

„Bislang steht den Schülern zum Rad- oder Rollerfahren ausschließlich der kleine, asphaltierte Schulhof zur Verfügung“, so beschreibt die projektverantwortliche Lehrerin Claudia Rombach die gegenwärtige Situation. Deshalb soll auf einer direkt an den Schulhof angrenzenden Rasenfläche ein Parcours angelegt werden. Dort sollen dann die Schüler, je nach eigenem Können, sportlich unterwegs sein. Gestaltet werden soll der Parcours für Rad- und Rollerfahrer dergestalt, dass auf einer an den Schulhof angrenzenden und leicht hügeligen und abschüssigen und bislang weitgehend ungenutzten Rasenfläche ein Weg mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden gebaut wird.

„Wir wollen einen Weg bauen, der mehrere Kurven hat, und Hügel, wo man Slalom fahren oder auch üben kann, die Balance zu halten“, beschreibt Claudia Rombach, wie der Parcours ausgestaltet werden soll. Auch eine Wippe, um das Gleichgewicht zu trainieren, oder eine enge Gasse, wo die Schüler lernen, die Spur zu halten, sollen mit angelegt werden. Übungseinheiten, die den Kindern und Jugendlichen helfen, im tatsächlichen Verkehr „draußen“ klarzukommen. Rund 200 bis 300 Meter lang soll der Parcours werden.

Der angelegte Fahrradparcours soll gleich mehrere Zwecke erfüllen. Die Schüler der ersten bis vierten Klasse können die Anlage während der täglichen Pausengestaltung nutzen. Die Schüler der Klasse vier können auf dem Parcours den sicheren Umgang mit dem Fahrrad üben.

Auch soll die Nutzung des Parcours die Schüler bei der Vorbereitung und zum Bestehen der Fahrradprüfung unterstützen. Schüler der Klassen sieben bis neun sollen den Parcours im Rahmen des Sportunterrichts nutzen. „Hier gehen wir mit den Schülern regelmäßig auf den schuleigenen Mountainbikes ins Gelände“, sagt Claudia Rombach.

Wie die Lehrerin weiter sagt, kann mit dem Fahrradparcours ein weiteres Lernfeld für die Schüler erschlossen werden. „Der Parcours muss zunächst angelegt und später gepflegt und gewartet werden. Die Schüler sollen im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft bei Arbeiten wie Wegeausbesserung, Freischneiden, Bepflanzung und Pflege aktiv mitarbeiten.“

Sonderbetreuung

Am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ) in St. Georgen erhalten Kinder und Jugendliche mit umfassenden und andauernden Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen ein differenziertes Bildungsangebot. Derzeit werden am SBBZ 60 Schüler der Klassenstufen 1 bis 9 unterrichtet und so gefördert und gestärkt, dass sie eine stabile Persönlichkeit entwickeln, um ihr berufliches und privates Leben selbstständig gestalten zu können. Die Sonderpädagogen stehen auch für eine Frühberatung zur Verfügung, wenn im Kindergarten Entwicklungsverzögerungen festgestellt wurden. (spr)