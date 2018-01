St. Georgen Schüler schippt für Rentnerin Schnee: Auf Jonas Riege ist Verlass

Schöne Nachbarschaftshilfe in der Straße "Im Beifang": Wenn der 14-Jährige in der Schule ist, helfen seine Familienmitglieder oder andere Nachbarn.

Sie ärgert sich über das penetrante Nörgeln am Winterdienst in der Bergstadt. Deshalb möchte Erika Schwarz den Blick auf die funktionierenden kleinen Dinge lenken und dabei einem 14-jährigen Nachbarjungen ein dickes Lob aussprechen. Die Rentnerin lebt in der Straße Im Beifang. Der Weg zwischen Straße und Haustür ist gut 30 Meter lang. Wenn es richtig schneit – in der Höhenlage St. Georgens kein ungewöhnlicher Zustand – ist Schneeschippen eine Knochenarbeit und eigentlich eine rechte Zumutung für die zierliche ältere Dame.

Doch da kommt Jonas Riege ins Spiel! Der Achtklässler am Thomas-Strittmatter-Gymnasium wohnt mit seiner Familie im Haus gegenüber. "Jonas schippt meinen Weg unaufgefordert, bevor er in die Schule geht", freut sich Erika Schwarz. Auch die Schneise zum Gartenhäuschen, wo die Müll- und Recyclingtonnen stehen, gehört zum freiwilligen Frühsport. "Und das macht er schon im zweiten Winter", fügt sie an. Natürlich steckt ihm die Rentnerin für diesen Service ein paar Euro zu.

Und wenn es tagsüber weiter schneit, springt gleich die ganze Familie Riege ein. "Da greifen Jonas' Mutter, der Vater oder seine Schwester zur Schaufel", zeigt sich Erika Schwarz dankbar. Überhaupt habe sie eine großartige Nachbarschaft. Immer mal wieder nimmt jemand unaufgefordert die Schippe in die Hand um ihren Weg frei zuhalten. Unlängst, als es spätabends noch geschneit habe, sei sie nach dem Einnicken vom typischen Klopfen und Kratzen nochmals wach geworden. "Das war dann ein anderer Nachbar, der meinen Schnee schippte."