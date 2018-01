St. Georgen Schlusspfiff im Torwartshäusle

Nach mehr als 30 Jahren zieht der Obsthandel von Hürü Yücel aus dem Torwartshäusle, das abgerissen werden soll. Der Umzug erfolgt nicht ganz freiwillig.

Kleine Schilder an der Tür und dem mit Kartons abgedeckten Schaufenster unterrichten die Kundschaft von der Änderung. Nach mehr als 30 Jahren zieht der stadtbekannte Obsthandel von Hürü Yücel vom Torwartshäusle in der Schulstraße in neue Räume oberhalb des Marktplatzes. Ab Donnerstag, 1. Februar, wird das alteingesessene Geschäft in dem etwas größeren Laden Am Markt 3 fortgeführt. Grund für den Umbruch ist die geplante Neugestaltung der Innenstadt, für die das knapp 230 Jahre alte Torwartshäusle in der Schulstraße abgerissen wird.

Für die Ladenbesitzerin Hürü Yücel erfolgt der Umzug nicht ganz freiwillig. Mit den neuen Räumen, die derzeit noch renoviert und neu eingerichtet werden, kann sie sich noch nicht anfreunden. "Ich wäre gerne in dem alten Laden geblieben. Es geht mir wie einem Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat", erzählt Hürü Yücel. Die Stadt habe das Gebäude schon vor längerer Zeit gekauft und ihr nun den Mietvertrag gekündigt, weil das 1790 errichtete Torwartshäusle abgerissen werden solle. Yücel sorgt sich vor allem darum, dass sie auch am neuen Standort von ihren Stammkunden und von der Laufkundschaft gefunden wird. "Die Leute wussten bisher immer, wo wir sind." Auch die Räumlichkeiten selbst sind noch ein Grund zur Besorgnis. "Ich musste viel investieren, beispielsweise in eine neue Theke", erklärt Yücel. Auch die großen Fenster seien nicht ideal. "Das Obst und Gemüse verträgt keine Sonne, weil es sonst schnell verdirbt." Deshalb lässt Hürü Yücel die Fenster mit einer sonnenabweisenden Folie bekleben, bevor es losgeht.

Ob der Umzug des Lebensmittelladens der inoffizielle Auftakt zur Innenstadtsanierung ist, wollte die Stadtverwaltung mit Verweis auf den laufenden Fördermittelantrag und die dazugehörige Bürgerveranstaltung Ende April nicht weiter kommentieren. Klar ist jedoch schon seit Längerem, dass es für das Torwarthäusle keine Zukunft mehr gibt. Der Abriss des stadteigenen Gebäudes war schon im vergangenen September für Bürgermeister Rieger ein nicht mehr diskutierbarer, fester Bestandteil der Umgestaltung.