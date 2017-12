St. Georgen Sascha Jager gibt den Taktstock weiter

Der Nachfolger ist bei den Musikern schon da: Michael Peter freut sich auf sein Dirigat

St. Georgen/Langenschiltach – Vor zwei Jahren dirigierte Sascha Jager sein erstes Konzert in der Kirche von Langenschiltach. Damals studierte er noch in Saarbrücken und hatte einen weiten Weg zu den Proben in den Schwarzwald. Und nun gab er sein weihnachtliches Abschiedskonzert, weil er eine berufliche Veränderung als neue Herausforderung sieht.

Mehr als 160 Musikfans füllten erwartungsvoll die kleine Kirche bis auf den letzten Platz. "Ich bin total überrascht, dass am Tag vor Heiligabend so viele gekommen sind, damit haben wir nicht gerechnet", freute sich das Vorstandsmitglied Arnold Weißer. Der Moderator Jürgen Meder, der eigens aus Karlsruhe angereist war, wo er jetzt wohnt, führte durch das Konzert. Zum Auftakt erklang das A Madieval Christmas von Philip Sparke, mit dem das Orchester richtig glänzen konnte. Nach der English Folk Song Suite von Ralph Vaughan Williams überzeugte ein Stück von King Henry aus England. "Heinrich VIII. ist nicht als Komponist bekannt, sondern als König mit sechs Ehefrauen, von denen zwei auf dem Schafott landeten", wusste Meder. Er habe seine eigene Kirche gegründet, als der Papst nicht bereit war, die erste Ehe mit Katharina von Aragon aufzulösen. "Doch am Anfang seiner Regierungszeit gehörte das Komponieren zu seinen Hobbys", informierte der Moderator. Mit Mountain Wind von Martin Scharnagl begann dann der Berg-Wind in den Alpen zu wehen.

In der Pause bewirtete Barbara Kern mit ihrer Tochter Johanna die zahlreichen Konzertbesucher. Im zweiten Teil wurde es noch weihnachtlicher. Vor allem beeindruckten die 24 Musiker mit ihrem Dirigenten durch die berühmte Weihnachtsnovelle von Charles Dickens. Jürgen Meder präsentierte die Erzählung von dem geizigen Kaufmann, der sich am Heiligen Abend in einen großen Wohltäter verwandelt. Der Text wurde reizvoll und spannend mit Musik von Raphael Thöne untermalt. Frenetischer Beifall brandete nach dieser einmaligen Inszenierung auf, bevor sich dann der Vorsitzende Reinhold Dannecker beim Dirigenten bedankte und ihn verabschiedete. "Aber der Nachfolger steht schon bereit", strahlte Dannecker, während Sascha Jager dem Tennenbronner Michael Peter den Taktstock überreichte. Der Neue gab dem Publikum sofort eine Probe seines Könnens und obwohl alle begeistert klatschten über die "Besinnliche Weihnachtszeit", konnten sie sich noch über zwei Extra-Zugaben freuen.