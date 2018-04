St. Georgen Sängerbund: Letzter Auftritt einer Perle des Chorgesangs

Wehmütiger Applaus beim Abgang von der großen Bühne. Vorher singen sie gemeinsam: Schön war die Zeit.

Peterzell – Das hat es bisher nicht gegeben, dass sich am Tag des Liedes ein Chor mit stehendem Applaus von der Sängerbühne verabschiedet. Der Männergesangverein Sängerbund St. Georgen gab an diesem Tag sein letztes Konzert. Der Vorsitzende Helmut Storz sprach von einem historischen Ereignis, dass sich nach 118 Jahren der Chor aufgelöst habe.

Chorleiter Helmut Wössner hat drei charakteristische Chöre ausgewählt, wohlwissend, dass damit der Abschied aus dem Chorleben verbunden ist. Am Klavier begleitete Gabriele König. Wehmut stellte sich mit dem Wolgalied ein. Darauf folgte der "Ungarische Tanz Nr. 6", den der Chor auch als Zugabe sang. Mit dem "Zauber des Südens" hatte der Chor mit seinem Dirigenten einen überaus starken Auftritt. Vor allem die Stimme von Helmut Wössner mit seinem Sologesang war ergreifend. Spontaner, stehender Applaus war der Dank für die unwiederbringliche Stimmung in der Mehrzweckhalle. Bernd Kaltenbach, Vorsitzender des Männergesangvereins Sängerkreis Schonach, brachte es auf den Punkt: "Eine Perle am Sängerhimmel wird uns verlassen." Obendrein sei der Sängerbund so wie Thomas Gottschalk und Wetten, dass: Immer wurde zeitlich überzogen – Lachen im Sankt Georgener Saal.

Nicht nur Chorgesang pur wurde nach traditionellen Vorgaben geboten. Vom Musical über Songs der 30-er Jahre, bis zu Schlagern, die mittlerweile Einzug in die Musikliteratur gehalten haben, reichte die Bandbreite. Den Reigen eröffnete der Gesangverein Liederkranz Peterzell unter der Leitung von Kai Hummel, am Klavier begleitet durch Elke Hummel. Spürbar wurde, "Musik liegt in der Luft". Der Chor kam erfrischend daher, bot einen Abstecher aus "My fair Lady" und dem keine harten Eier fressenden Papagei.

Der Sängerkreis Schonach hatte allerlei Wein- und Trinklieder im Gepäck, was sichtlich gut vom Publikum aufgenommen wurde. Der Auftritt mit "Im Krug zum grünen Kranze" wurde zu einer Hommage an zahlreiche Trinklieder, die längst in den Volksliederschatz Einzug gehalten haben. Am Klavier begleitete Josef Spath.

Auch die "Kirnachklänge" aus Oberkirnach hatten mit Chorleiterin Marianne Kopp eine bunte Mischung neuen Liedguts mitgebracht. Anja Höfler, Chorleiterin von Just Singing aus Tennenbronn, mit Markus Helm am Klavier, brachte Herbert Grönemeyers "Musik nur, wenn sie laut ist" mit. Der Gesangverein Concordia Vöhrenbach hatte unter anderem den Udo Jürgens Hit, "Ein ehrenwertes Haus" dabei. Gesungen wurde unter der Leitung von Kai Hummel. Elke Hummel begleitete am Klavier. Mit dem Kanon "Schön war die Zeit" fand der Abend seinen von Wehmut durchwobenen Abschluss.