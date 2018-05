St. Georgen Rundgang mit dem Förster: Die warmen Temperaturen locken Borkenkäfer an

Im Stadtwald ist es ruhig. Nur das Zwitschern der Vögel ist deutlich zu hören. Der Duft nach Tannennadeln steigt einem in die Nase. Es weht kein Wind, sodass die Bäume stumm in die Höhe ragen. Die Sonne scheint durch sie hindurch und wirft so Schatten auf den mit Nadeln und Ästen bedeckten Boden. Die Luft fühlt sich mild an. Das bleibt auch den Borkenkäfern nicht verborgen: „Wir haben zurzeit ideales Wetter für den Borkenkäfer“, sagt Thomas Leser, Förster im Stadtwald. Denn der Buchdrucker, der zu den Borkenkäfern zählt, mag es gerne warm.

Ein Blick reicht dem Förster: Im Frühjahr beginnt deshalb die Zeit der Buchdrucker im Stadtwald: „Je wärmer es ist, desto schneller entwickeln sie sich“, sagt Leser. Im April seien bereits die ersten Borkenkäfer im Wald unterwegs. Eine Reihe von sichtbar befallenen Bäumen gebe es meist Mitte Juni, so Leser. Bei seinem Rundgang erkennt Leser die Bäume recht schnell: Wenn sie stark nadeln oder sie viele helle Flecken aufweisen, an denen die Rinde fehlt, sei die Chance hoch, dass Borkenkäfer sie befallen würden. Eindeutigere Hinweise liefern braune Flecken an der Rinde. „Das ist das Bohrmehl“, sagt Leser und zeigt auf einen umgefallenen Baum.

Pollenflug begünstigt Käferangriffe: Auf der Rinde ist ein kleiner Haufen mit braunem Pulver zu sehen. Darunter versteckt sich ein kleines Loch. „Hier hat sich der Käfer durchgebohrt“, sagt Leser. Als er die Rinde abzieht, wird auch das sogenannte Fraßbild des Buchdruckers sichtbar. Die Elterntiere fressen sich an einem geraden Strang durch das Holz. Rechts und links davon beginnen dann – nach der Vermehrung – die Larven sich durchzubeißen. Wirklich schädlich sind die Käfer erst in großen Mengen: „Bei Massenbefall bringt der Buchdrucker Bäume zum Absterben“, sagt Leser. Dass die Käfer sich den Baum vorgenommen hätten, wundere ihn nicht. Ihm fehle durch seinen Sturz die Wasserzufuhr. Gesunden Bäumen kann der Käfer wenig anhaben. Sie schützen sich mit einer Schicht aus Harz vor den kleinen Tierchen. Anfällig sind hingegen geschwächte Bäume, denen die Wasserzufuhr fehlt oder die bereits gefällt wurden. Der Buchdrucker gilt daher als Sekundärschädling, weil er geschwächte oder kranke Bäume angreift. Auch der starke Pollenflug in diesem Jahr bedinge den Angriff durch die Käfer: Denn die Produktion der Pollen erfordert die Energie der Bäume. „Das ist wie beim Menschen, wenn wir uns schon verausgabt haben, sind wir anfälliger für Krankheiten“, sagt Leser.

Keine Chemie gegen Buchdrucker: Wirklich verhindert werden kann der Käfer-Befall nicht. Gespritzt werden die Bäume nur gegen Nutzholzborkenkäfer. Gegen die Burchdrucker müsse sich der Wald weitestgehend selbst schützen: „Wir versuchen aber, die Gegenspieler nicht zu beschädigen“, sagt Leser. Beispielsweise der Specht sei gegen die Käfer nützlich. Weitgehend reguliere sich die Natur selbst und das sei auch so vorgesehen. „Das Wetter kann den Bäumen helfen, denn wenn es regnet, kann ein Baum Harz produzieren und ausschütten“, sagt Leser. Bis zum Herbst müsse noch mit den Käfern im Wald gerechnet werden.

Rundgang durch 500 Hektar zu aufwendig: Bis dahin können sie im Stadtwald noch viel Holz fressen. „Oftmals sieht man die Schäden nicht früh genug“, sagt Leser. Seine Methode: Um sich einen Überblick zu verschaffen, geht er auf den Gegenhang. Von dort aus hat er einen besseren Blick auf die Bäume. „Wenn ein Massenbefall da ist, hat ein Baum rote Nadeln“, sagt Leser. So wisse er genau, an welchen Stellen er nach den Bäumen schauen müsse. Durch einen Rundgang über das 500 Hektar große Gelände jeden Baum zu kontrollieren, wäre zu aufwendig. Fichten seien besonders anfällig, doch auch Tannen wären betroffen. Sind die Bäume erst einmal befallen, gibt es keine Rettung mehr: „Dann ist die ganze Sache meist erledigt“, sagt Leser. Es gehe dann nur noch darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. „Lieber einen Baum mehr wegnehmen, dann habe ich am Ende Ruhe“, sagt Leser. Andernfalls könnten die Käfer weitere Bäume angreifen.