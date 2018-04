St. Georgen Rheuma-Liga sucht Therapeuten

Der Sprecherrat wurde in der Hauptversammlungbestätigt, Reparaturen der Spezialräder häufen sich.

St. Georgen (wm) Als eine Herausforderung stellt sich die Suche nach Therapeuten bei der Arbeitsgemeinschaft Schonach-St. Georgen der Rheumaliga Baden-Württemberg heraus. Dazu sind mittlerweile die Möglichkeiten für die wichtige Warmwassergymnastik annähernd ausgeschöpft. Deswegen spricht der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Hans-Jürgen Kommert, von einem "nicht ganz einfachen Jahr", auf das er an der Jahreshauptversammlung Rückschau hielt.

Weitere Gruppen zu bilden, wäre nur noch in Unterkirnach und Königsfeld möglich. Erschwerend komme hier dazu, dass dies wegen fehlender Therapeuten schwierig sei. Von Möglichkeiten im Bereich Trockengymnastik sehe es etwas besser aus, so Kommert. Was Triberg und Schonach betreffe, seien dort mit der Trocken- und Wassergymnastikgruppe "die Bedingungen unproblematisch", wie sich Kommert ausdrückt.

Neun Physiotherapeuten oder Sportlehrer werden beschäftigt. Weitere fünf Personen stehen als Aushilfe bereit. Was als unbefriedigend zu betrachten sei, ist die Mitgliedersituation. Den etwa 200 Mitgliedern der Rheuma-Liga stehen mehr als 400 Nichtmitglieder gegenüber, die von den Angeboten der Rheuma-Liga profitieren. Aus der Nichtmitgliedergruppe wünschte sich der Vorsitzende neue Mitglieder.

Verhältnismäßig gut laufe das Aqua-Biking-Angebot. Allerdings beteiligen sich nur noch wenige Krankenkassen an der finanziellen Unterstützung der Präventionsmaßnahme. Die verwendeten Spezialräder, Shark-Bikes, ohne richtigen Antrieb im Wasser sind in die Jahre gekommen. Ständig Reparaturen, infolge der Nutzung im Chlorwasser, werden häufiger notwendig.

Im Sprecherrat gehört Irmgard Schröder neben ihrer Tätigkeit als Kassiererin, als Gruppensprecherin und Leiterin einer Gesprächsgruppe zu den Aktivposten im Verein. Trotz steigender Kosten verweist Renate Häckel auf einen guten Kassenstand.

Bei den Wahlen blieb Hans-Jürgen Kommert Vorsitzender, Edeltraud Koch stellvertretende Vorsitzende. Buchhalterin Renate Häckel und die Leiterin der Abrechnungsstelle mit den Krankenkassen, Irmgard Schröder, wurden im Amt bestätigt.