St. Georgen Rathausschlüssel in St. Georgen redlich verdient

Rathausschlüssel in St. Georgen redlich verdient

Stadtkämmerer bittet zu lustigen Legionellenspielen. Jetzt ist die Bergstadt fest in Narrenhand. Hier gibt's alle Bilder!

Da halfen auch die größten Hürden nichts. Seit gestern ist die Bergstadt fest in Narrenhand. Beim Rathaussturm am schmotzigen Donnerstag haben sich die St. Georgener den Rathausschlüssel bei den Olympischen Legionellenspielen schwer erkämpft und am Ende redlich verdient.

Für den erkrankten Bürgermeister Michael Rieger sprang fix der neue Kämmerer Stephan Fix ein. Der plauderte zunächst in feinster Büttenrednermanier zu dem närrischen Volk. Dass das neue Hallenbad im vergangenen Jahr mehrere Tage wegen Legionellen im Wasser geschlossen werden musste, war eines der Themen. Deshalb rief die Stadtverwaltung auch zu den Olympischen Legionellenspielen auf. "Zehn Medaillen sollt ihr gewinnen, erst dann dürft ihr nach drinnen", animierte der Kämmerer das Narrenvolk.

Das Baywatchteam der Stadt stellte den Narren unterschiedliche Aufgaben. Nesthexe, Fohrebobbele und Kräuterwieble mussten mit Wasserpistolen auf die entkommenen Legionellen schießen, die in Form von aufeinander gestapelten Pappbechern aufgebaut waren. Eine feine Nase und einen feinen Gaumen mussten Engelegoascht und Bürgerwehr beweisen, die verschiedene "Wässer" am Geruch und Geschmack erkennen mussten. Und die Bergstadtfetzer mussten beweisen, dass sie nicht nur für ihre Instrumente ausreichend Puste haben, sondern auch Schwimmbälle und Schwimmhilfen in Rekordzeit aufpusten können.

Cleverness zeigten die Hohwalddeufel und Wälderschnäpf, die Wasser aus einem Eimer über ein Hindernis in einen anderen Eimer transportieren sollten. Die beiden zur Verfügung gestellten Schöpfkellen legten sie beiseite und schütteten kurzerhand den kompletten Eimer um.

Bevor die Narren zum Umtrunk ins Rathaus gelassen wurden, prangerten die Narrenchefs die Verfehlungen des vergangenen Jahres an. Die Zunftmeisterin der Narrenzunft, Alexandra Pies, knöpfte sich dabei den evangelischen Pfarrer vor. Der forderte die Narren im vergangenen Jahr auf, den Umzug künftig nicht mehr durch die Stadt und an der Lorenzkirche vorbei laufen zu lassen, sondern regte an, das närrische Treiben auf die Bundesstraße zu verlegen. Grund war, das ein Narr im vergangenen Jahr die Kirchenmauer als Toilette missbraucht hatte. "Lieber Pfarrer, das werden wir nicht tun. Die Fasnet bleibt im Ort."

Auch die Idee einer Fasnet ohne Alkohol kam bei den Narren nicht gut an, wie Michael Stockburger von den Nesthexen deutlich machte. Auch die neue Küche in der Stadthalle, die Risse in der Mauer des Klosterweihers und die Legionellen im Hallenbad wurden von den Zunftoberen Mathias Aberle, Mario Ettwein und Thomas Burgbacher närrisch kommentiert.