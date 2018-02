St. Georgen Rätsel um die Grundsteuerreform: Für den ländlichen Raum fällt sie vermutlich bürgerfreundlich aus

Kämmerer informiert: Jährlich landen stabil 2 Millionen Euro Grundsteuer bei der Stadt, aber wie sieht in Zukunft eine gerechte Berechnungsgrundlage aus?

Wenn man über das Grundsteueraufkommen in St Georgen etwas sagen kann, dann das: "Es ist seit Jahren konstant", meint Stephan Fix mit einem Blick in die Statistik. In der Tat liegen die Einnahmen bei der Grundsteuer A (agrarisch), betreffend land- forstwirtschaftlichen Flächen, seit Jahren bei 64 000 Euro. Bei der Grundsteuer B wie "baulich", die jeden anderen bebaubaren Grund und Boden abdeckt, stieg das Aufkommen seit 2012 von 1,8 Millionen auf aktuell 1,94 Millionen Euro. Damit könne man alljährlich von Einnahmen in Höhe von rund 2 Millionen Euro ausgehen, so der Leiter Finanzen und Zentrale Steuerung. Zum Ergebnishaushalt von 31,8 Millionen Euro trage die Grundsteuer 2018 rund 6,3 Prozent bei.

Ein Steuerungselement besitzt die Kommune mit der Hebesatzgewalt selbst. Der Hebesatz ist der Faktor, mit dem zur Ermittlung der Steuerschuld vom Finanzamt festgestellten Einheitswert multipliziert wird. In St. Georgen beträgt er 400 von Hundert, also 4. "Wir liegen hier leicht unter dem Landesschnitt", gibt Fix eine Einordnung. Er geht davon aus, dass die Grundsteuer auch künftig kontinuierlich fließen wird, wenngleich auf einer anderen Ausgangsbasis.

Genau das ist die spannende Frage. Über künftige Berechnungsmodelle wisse man gegenwärtig noch wenig, so der Kämmerer. Er geht davon aus, dass das künftige bundesweite Gesamtaufkommen gleichbleiben dürfte, es aber in einzelnen Regionen zu Verschiebungen kommen wird. Schließlich lasse sich ein allgemeingültiges Bewertungssystem nicht über eine Kommune oder einen Landkreis stülpen. Für St. Georgen mit einem eher älteren Gebäudebestand fürchtet er mit sinkenden Einnahmen: pauschal gesehen eine eher bürgerfreundliche Prognose. "Man muss da im ländlichen Raum weit weniger Befürchtungen haben als etwa in Großstädten."

Bleibt die Gerechtigkeit im Detail: Wird die Neuberechnung zur kommunalen Aufgabe, rechnet Fix mit der Wiederholung des Verwaltungsaufwands bei der Neubemessung der Abwassergebühr: ein großer Aufwand, der bei den Privathaushalten kaum zu Gebührenänderungen führte. Umgekehrt rechnet er nicht damit, dass die Finanzämter die Bewertung jedes einzelnen Gebäudes wünschen werden. Vermutlich dürften gleichartige Wohn- oder Wirtschaftsgebiete in Cluster zusammengefasst werden. Auch in St. Georgen rechnet er mit mehreren Berechnungzonen. Bis eine neue Berechnungsformel Gesetzeskraft erlangen wird, dürften noch einige Jahre ins Land gehen. "Frühestens 2020 oder 2021", vermutet Stephan Fix.

Dabei wäre es falsch, ginge man davon aus, die Einheitswerte hätten sich seit 1964 nicht verändert: Immer dann, wenn es zu einem Kauf oder Verkauf kam, wurden diese Zahlen der aktuellen Wertentwicklung angepasst. Bleiben die Grundstücke und Häuser, die seit 54 Jahren keine Besitzrechtsänderung erfahren haben. Hier unterscheidet der Grundsteuerbescheid nicht zwischen einer in die Jahre gekommenen und einer aufwändig energetisch sanierten Immobilie. Die Grundsteuerbemessung am Baujahr festzumachen, wäre demnach der erste Schritt zur nächsten Ungerechtigkeit.

Die Debatte um die Grundsteuer: Deshalb geht sie alle an