St. Georgen Rabiater Umgang mit Hallenbad-Türe

Ist es Absicht oder nur Unachtsamkeit? Der mehr oder weniger pflegliche Umgang mit baulicher Ausstattung und Inventar des Hallenbads bescherte dem Gemeinderat am Mittwochabend einen spontanen Sachstandsbericht.

CDU-Rat Jörg Zimmermann monierte, dass der aus zwei doppelflügeligen Türen bestehende Ausgang in Richtung Bildungszentrum im Winter mehrmals offen gestanden sei. Dabei sei die Tür offenbar auch unsachgemäß ausgehängt worden.

Bürgermeister Michael Rieger kritisierte dieses Verhalten. "Da werde am Eigentum der Stadt einfach herumgerissen" und für unangenehme Kälte im Umkleidebereich sorge diese Eigenmächtigkeit überdies. Möglicherweise werde die Schließfunktion der Außentüre außer Kraft gesetzt, um bei Raucherpausen während Veranstaltungen nicht Gefahr zu laufen, ausgeschlossen zu werden, meinte Stadtsprecherin Andrea Lauble auf Anfrage.

Beanstandet wurde in der Sitzung am Mittwoch auch, dass mehrere der im Umkleidebereich fest installierten Föne nicht mehr funktioneren. "Diese werden im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht", so Lauble weiter. Dies brauche noch etwas Zeit. Derzeit eingebaut werde die neue Schließanlage für den gesamten Komplex Halle und Bad. Sie erlaubt es, berechtigten Nutzern – Hallenbadpersonal, Lehrer oder Vereinsverantwortliche – abgestufte Zutrittsrechte einzuräumen.