St. Georgen Quartier Schönblick: Spatenstich zum großen Wurf

Schönblick – mein Zuhause" heißt der Slogan für ein Wohnquartier auf dem Areal des ehemaligen Krankenhausareals, das in diesem Jahr entwickelt wird. Der offizielle Spatenstich findet am Samstag, 20. Januar, auf dem Baugelände statt. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Foyer des Lorenzhauses, so eine Pressemitteilung der Stadt. Darum geht es bei dem Vorhaben.

Entwurf: Architekt Simon Fellmeth aus Frankfurt platziert die drei Gebäude optimal zueinander. Damit entsteht ein harmonisches Gebäudeensemble, das sich gut in die Landschaft einfügt. Gleichzeitig ist aus allen Wohnungen ein schöner Ausblick möglich. Dieses Zuhause am westlichen Stadtrand werde "nicht nur einen schönen Blick in die Landschaft bieten, sondern auch eine ansprechende moderne Architektursprache, hervorragende Wohnungsgrundrisse und eine zeitgemäße Ausstattung", wirbt die Stadt. Zwischen den Gebäuden liegt ein Gartenhof, die Tiefgarage und Kellerräume unter den Gebäuden sind über Aufzüge angebunden.

Volumen: Zwei weitere Bauabschnitte mit insgesamt sechs Gebäuden sind geplant und folgen demselben städtebaulichen Konzept. Entsprechend wurde der Bebauungsplan aufgestellt. Das Quartier bietet im ersten Bauabschnitt 36 Wohnungen in drei Gebäuden mit einem Projektvolumen von etwa 12 Millionen Euro. Der Schwerpunkt des Wohnungsangebotes liegt auf Drei- und Vierzimmerwohnungen mit Wohnflächen von rund 87 bis 129 Quadratmeter. Große Zweizimmerwohnungen mit 73 Quadratmetern und zwei 5-Zimmer-Wohnungen mit etwa 146 Quadratmeter runden das Angebot ab. Die Bauzeit wird etwa zwei Jahre betragen.

Vorgeschichte: Bereits seit geraumer Zeit laufen seitens der Stadt Planungen für die Bebauung des Grundstücks. Auf Basis des von der FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH aus Dossenheim 2016 vorgelegten und vom Gemeinderat verabschiedeten städtebaulichen Konzeptes wurden dann alle planerischen und baurechtlichen Maßnahmen in die Wege geleitet. Die Baugenehmigung für den ersten Bauabschnitt wurde am 27. Dezember 2017 erteilt.

Bauträger: Die FWD engagiert sich derzeit mit zwei Bauprojekten in St. Georgen. Die bereits im Bau befindliche „Lorenzhöhe“, eine Wohnanlage für ältere Menschen am Standort des ehemaligen Lorenzhauses an der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit dem Schwerpunkt Betreutes Wohnen wird im 2. Quartal 2018 bezugsfertig sein. Es entstehen 56 Wohnungen mit Flächen von 48 bis 123 Quadratmetern. Das Projektvolumen beträgt rund 12,3 Millionen Euro.

Stadtentwicklung: Die genannten Vorhaben sind von der Zuversicht in eine positive Stadtentwicklung geprägt. Greift man aus dem aktuellen Stadtentwicklungsprozess die drei Begriffe „Industrie-Stadt“, „Kultur-Stadt“ oder „Schwarzwald-Stadt“ auf, so besitzt St. Georgen in allen drei Bereichen herausragende Merkmale, sagt die Stadt. Mit beiden Bauprojekten gilt es, Stadterneuerung voranzutreiben, Heimat zeitgemäß zu gestalten und zukunftsorientierten Wohnraum zu schaffen. Ziel der FWD sei es, für alle Generationen und Lebenslagen maßgeschneiderte Wohnangebote in St. Georgen bieten zu können, Heimat erlebbar zu machen und Vielfalt zu stärken.

Verkauf: Mit dem Verkauf der Wohnungen beider Projekte sind Immobilienexperten der Sparkasse und der Volksbank beauftragt.