St. Georgen "Qualität ist das, was beim Patienten ankommt"

Awo-Chef Gerald Weiss spricht zum Thema Pflege und übt dabei harsche Kritik am Koalitionsvertrag.

St. Georgen – Die Situation im Pflegebereich beleuchtete der Kreisgeschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt, Gerald Weiss, bei einem Vortrag im Gasthaus "Krone". Dabei kritisierte er den Inhalt des Koalitionsvertrags zum Thema Pflege als nicht ausreichend und warf der Politik Versagen seit 30 Jahren vor.

Die Einführung der Pflegeversicherung 1995 habe für Betroffene und deren Angehörigen deutliche Verbesserungen und finanzielle Entlastung gebracht, sagte Gerald Weiss. Den Beschäftigten in den Pflegeberufen habe die Pflegeversicherung dagegen in erster Linie Arbeitsverdichtung, Unterversorgung im ambulanten Bereich und überbordende Bürokratie gebracht. Mit fatalen Folgen: Die durchschnittliche Verweildauer der Beschäftigten in Pflegeberufen beträgt lediglich acht Jahre. Danach hängt ein Großteil den Beruf an den Nagel.

Gerald Weis zeigte auf, wie sich die aktuelle Situation für die 356 000 Beschäftigten in der ambulanten und 730 000 Beschäftigten in der stationären Pflege darstellt. Demnach sind die ambulanten Pflegedienste die großen Verlierer im System. Zu Modulen zusammengefasste und abgerechnete Einzelleistungen und Zeitkorridore, die für die zu erbringenden Leistungen keinesfalls ausreichend sind, sorgen dafür, dass rund 60 Prozent der ambulanten Pflegedienste defizitär arbeiten. Weiss kritisierte auch die nach seinem Verständnis unzureichenden Qualitätskontrollen des medizinischen Dienstes (MdK) der Krankenkassen: "Qualität ist das, was beim Patienten ankommt, nicht, was auf dem Papier steht."

Um die angespannte Situation zu verbessern, seien gravierende Veränderungen notwendig. Eine Verbesserung des Personalschlüssels, verlässliche Dienst- und Freizeit für die Beschäftigten sowie eine sachgerechte Leistungsvergütung der Dienstleister, sprich der Krankenkassen, nannte Weiss als Eckpunkte. Der neu ausgearbeitete Koalitionsvertrag liefere hier nur unvollständige Antworten. Die dort aufgelisteten 8000 neu zu schaffenden Stellen im Pflegebereich nannte Weiss "geradezu lächerlich." Die Finanzierung könne über die viel diskutierte Bürgerversicherung erfolgen, in die jeder Beschäftigte über jede Einkunftsart hinweg in das Gesundheitssystem einzahlen müsse.

Pflege-Situation

In der aktuellen Pflegestatistik schlüsselt das Statistische Bundesamt folgende Zahlen auf: Von 2,9 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland wurden 2015 2,08 Millionen zu Hause versorgt (73 Prozent). 783 000 Menschen leben bei vollstationärer Versorgung in Heimen. Die heimische Versorgung erfolgt zu zwei Dritteln durch Angehörige und zu einem Drittel durch 13 300 ambulante Pflegedienste. Diese Pflegedienste beschäftigen bundesweit 355 600 Mitarbeiter, die 13 600 Pflegeheime in Deutschland haben 730 000 Beschäftige. (wur)