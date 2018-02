St. Georgen Piraten gehen in Peterzell vor Anker

Bürgerwehrball sorgt für echte Seefahrerstimmung. Akteure begeistern als Seeräuber das Publikum. Regelwahn an der Fastnacht wird aufs Korn genommen.

Sie kamen als Freibeuter, Piratenbräute, Papageien und Schatzkarten und feierten eine Party, bei der der Klabautermann freudig staunte. Beim Piratenball der Peterzeller Bürgerwehr wurde die Mehrzweckhalle zum Narrenschiff, das vor Anker ging und auf dem die Gäste freudig schunkelten und tanzten.

Regelwahn: Die Sprotten, der närrische Nachwuchs der Engelegoaschter, eröffneten den Abend mit einem frechen Tanz. Kein Seemannsgarn gesponnen, sondern die Piratenehre verteidigt hat Steuermann Jochen Kitiratschky. Der hatte von seinem Steuerrad aus den besten Überblick über lokales Geschehen und große Politik. Dass ihm gestohlene Fasnachtsmasken ebenso gegen die Piratenehre gehen wie die Regulierungswut der Behörden, die mit immer restriktiveren Auflagen dafür sorgen, dass eines Tages keine Fasnachtswagen mehr an Umzügen zu sehen sein werden und kein Konfetti mehr gestreut werden darf, machte er allzu deutlich."Solange die Polizei Hochrisikospiele im Fußball betreut, muss es möglich sein, dass ein Narr Konfetti streut", polterte er und der Beifall des Publikums war ihm sicher. Einen Seitenhieb auf die Großkopfeten gab es auch: So tragen Piraten von heute keine Augenklappe und fahren nicht auf Schiffen über die Weltmeere. Sondern sitzen in feinstem Zwirn in den Vorstandsetagen großer Konzerne.

Männerballett: Verstärkung erhielt das Männerballett der Bürgerwehr. Während die Jungs als schwere Seebären leichtfüßig über die Bühne wirbelten, begeisterte Diana Kitiratschky als kleine Pippi Langstrumpf das Publikum und legte auch eine erstklassige Surfeinlage hin.

Musik, Tanz und Bier: Dass Piraten bekanntlich laut und polternd sind, ist bekannt. So wurde denn auch der Auftritt der Guggenmusik Schrottpäperer aus Zell Weierbach sehnlichst erwartet. Einen feinen Gaumen mussten Vertreter der eingeladenen Gastzünfte beweisen, die beim Bier-Raten unterschiedliche Hopfensäfte vorgesetzt bekamen. Aber ein echter Pirat kennt natürlich den Unterschied der einzelnen Biermarken aufgrund jahrelangen Trainings und Erfahrung. Von Piratenbräuten nur so gewimmelt hat es bei den Tänzen der Kräuter-Ladies der Narrenzunft. Auch die Showtanzgruppe Apassiodanza des Turnvereins bezirzte das feiernde Volk mit ihrem Piratentanz. Bevor die Guggenmusik Bloos-Arsch die Planken des Narrenschiffs enterten und mit ihren schrägen Tönen sämtliche bösen Geister vertrieb.