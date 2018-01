St. Georgen Peterzeller Züchter stellen Rassegeflügel aus

Geflügelzuchtverein zeigt am 20. und 21. Januar 2018 in Peterzell rund 400 Tiere. Schau ist für schön gestaltete Volieren in der ganzen Region bekannt.

Peterzell (wm) Der Geflügelzuchtverein St. Georgen und Umgebung veranstaltet am kommenden Wochenende, 20. und 21. Januar, in der Mehrzweckhalle Peterzell die Geflügelausstellung. Fälschlicherweise war die Schau auf das vergangene Wochenende angekündigt worden.

Wie vom Vorsitzenden Bernhard Nock zu erfahren war, werden rund 400 unterschiedliche Rassetiere in der Mehrzweckhalle in Peterzell an beiden Tagen den Ton angeben. Am Konzert werden Hühner, Wassergeflügel oder Tauben beteiligt sein. Zu den ausgestellten Tieren gehören auch Perlhühner. Seit Jahren gehört die Ausstellung der Geflügelzüchter aus St. Georgen und Umgebung zur bestens ausgestatteten Präsentation züchterischen Erfolgs im Kreisgebiet. Von den 150 beim Verein eingeschriebenen Mitgliedern stellen an die 30 ihre Tiere aus. Für die Volierenschau ist der Verein über die Grenze von St. Georgen hinaus bekannt.

Bernhard Nock kann sich auf seine Mitglieder verlassen. Mitglieder der jüngeren Generation sind daran interessiert, auch den Kindern etwas zu bieten. Das bringt den Eltern während des Rundgangs durchaus Entlastung. Für die Eltern bedeutet das etwas Ruhe während des Rundgangs. Es ist auch zu beobachten, dass sich Großeltern an der Beschäftigung der Kinder beteiligen. Einige Stationen werden von Mitgliedern des Geflügelzuchtvereins betreut.

Für die Mitglieder bedeutet es, dass in der Woche vor Ausstellungsbeginn abends Vorbereitungsaufgaben anstehen. Schließlich sind die Käfige, Volieren und Gehege aufzustellen. Ersten Kontakt mit Geflügel haben die Besucher bereits im Hallenvorraum. Dort sind Hühner und Enten hautnah zu erleben. In der Halle ist der Streichelzoo nicht zu übersehen. Hier können sich die Kinder im Gehege mit den Tieren beschäftigen. Anfängliche Scheu wird schnell überwunden. Dazu sind die Tiere an menschlichen Umgang gewöhnt.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag von 13 bis 24 Uhr. Am Sonntag sind die Türen von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. Am Sonntag wird auch Mittagessen angeboten. Nicht nur zur Kaffeestunde gibt es auch Kuchen. Eine gut ausgestattete Tombola wartet auf Loskäufer.