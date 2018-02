St. Georgen Parkenden Passat in der Neue-Heimat-Straße angefahren

500 Euro Schaden und der Verursacher fährt einfach weiter.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag dieser Woche in der Zeit von 18.15 und 19.15 Uhr einen parkenden VW Passat beschädigt. Der blaue VW parkte direkt vor dem Anwesen in der Neue-Heimat-Straße 32. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher den Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Nummer 0 77 24/9 49 50 entgegen.