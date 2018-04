St. Georgen Ob Freizeit oder Behörden: Der neue Integrationsmanager hilft den Flüchtlingen in allen Lebenssituationen

Die Kommunen St. Georgen und Königsfeld teilen sich eine vom Land komplett finanzierten Stelle. Sven Sebening flankiert und ersetzt die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer. Er kooperiert dabei auch mit den bereits installierten Integrationsbeauftragten, die als Netzwerker eher für das Organisatorische zuständig sind.

Landesmittel ermöglichen es der Flüchtlingshilfe, sich professioneller aufzustellen. Der Sozialarbeiter Sven Sebening hat die Stelle eines Integrationsmanagers für die Kommunen St. Georgen und Königsfeld übernommen. Die Stelle wird komplett aus dem „Pakt für Integration“ des Landes Baden-Württemberg finanziert.

Einen Vorteil erläuterte der Königsfelder Bürgermeister Fritz Link im Pressegespräch: Die Einsatzzeiten des Integrationsmanagers in beiden Kommunen können flexibel gehandhabt werden, weil das Landratsamt keine Steuerungsfunktion innehat. Die gemeinsame Verpflichtung eines Profis sei ein weiteres positives Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit. Es sei gut, dass das Land in Sachen Integration jetzt ernst mache und die Mittel in die Kommunen leite, sagte Link. Bedauerlich sei lediglich, dass die Mittel auf zwei Jahre befristet sind.

Sebening ist seit drei Wochen im Amt und knüpft die ersten Kontakte. „In Königsfeld habe ich bereits ein Neujahrsfest mitgefeiert“, erzählte er am Freitag. In beiden Kommunen bietet er bereits feste Sprechstunden an. Zu seiner Klinentel zählen 220 Flüchtlinge in St. Georgen und 51 in Köngisfeld. Seinem Tätigkeitsfeld entspricht die klassischen Einzelfallhilfe. „Meine Aufgabe ist es, die Menschen kennenzulernen, fehlenden Bedarf festzustellen und dabei auch eine Bestandsaufnahme vorzunehmen“, nannte der 28-Jährige einige Themenfelder. In der Folge gilt es, Menschen in Schule, Ausbildung und Verein zu integrieren oder Unterstützung zu leisten in Behördenangelegenheiten. Der Analyse der Lebenssituation erfolgt die Hilfe. Und das individuell.

Davon unterscheidet sich die Arbeit der Integrationsbeauftragten Antonia Musacchio-Torzilli in St. Georgen und Johannes Menton, der für Königsfeld und Mönchweiler zuständig ist. Sie sind in den Kommunen die zentralen Anlaufstellen für Integration. Sie bauen Netzwerke auf und halten die Kontakte zu Beratungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten oder Bildungsträgern, ohne direkt mit den Flüchtlingen zu arbeiten. Dabei sind sie zunehmend erfolgreich. „Derzeit arbeiten wir daran, Männer in Arbeit zu bringen. Das Schöne dabei: Die Firmen stellen sich inzwischen auf diese Situation ein“, sagte Antonia Musacchio-Torzilli.

Mit den neu geschaffenen professionellen Strukturen werden die ehrenamtlichen Helfer vor Ort entlastet. „Das ist absolut notwendig, denn diese Ehrenamtlichen sind inzwischen an der Grenze ihrer Belastbarkeit“, sagte Bürgermeister Michael Rieger. Umgekehrt habe man den überaus postiven Stand der Flüchtlingsarbeit in St. Georgen diese Helfern zu verdanken. „Wir haben das großen Glück, dass wir diese Menschen haben“, zeigte sich Rieger dankbar. So knüpft Sebening an die seit 2013 erreichten, preisgekrönten Integrationserfolge an. An einer Stelle setzt er die personelle Kontinuität fort. Helen Rollinger, die in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Katja Färber wichtige Ansprechpartnerin in der Flüchtlinge gewesen ist, steigt Ende des Monats aus der Integrationsarbeit aus. Sebening deckt mit seiner Arbeit deren bisherige Tätigkeit ab.