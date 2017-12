St. Georgen Nur mit Vorsicht darf gezündet werden

Stadt weist auf Gefahren bei Feuerwerk hinDeutschen geben wohl 137 Millionen Euro aus

St. Georgen – In einigen europäischen Sprachen wird der 31. Dezember als Silvester bezeichnet. Nach dem Heiligenkalender der römisch-katholischen Kirche ist der Tag auch der Gedenktag an den heiligen Papst Silvester. Bereits die Römer feierten im Jahr 153 vor Christus erstmals den Jahresendtag als der Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar verschoben wurde. Mit dem Einführen des Gregorianischen Kalenders 1582 wurde der letzte Tag des Jahres vom 24. auf den 31. Dezember verlegt. Dieser Tag ist gleichzeitig der Todestag des Papstes Silvester. Er starb am 31. Dezember 335 und im liturgischen Kalender wird der Tag seit 813 als dessen Namenstag geführt.

Die Wurzeln der Feuerfeste zum Jahresende gehen auf die Germanen zurück. So ist es nicht verwunderlich, dass sich der Brauch bis heute gehalten hat. Oft in Gesellschaft und um Mitternacht mit dem Feuerwerk wird das neue Jahr begrüßt. Doch mit dem Abbrennen der Raketen und Böller ist höchste Vorsicht verbunden.

So bittet die Stadtverwaltung von St. Georgen um große Vorsicht und ausreichend Rücksichtnahme an Silvester. Weiter schreibt die Stadtverwaltung, "durch unsachgemäßen Gebrauch und falsche Gefahreneinschätzung können sich vermeidbare Unfälle und Brände ereignen." Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Altersheimen und Fachwerkhäusern ist generell verboten.

Auch in St. Georgen werden drei Tage vor Silvester im Handel pyrotechnische Artikel angeboten und verkauft. Der SÜDKURIER fragte im Zentrum von St. Georgen, bei Ulrich Haas vom Edeka-Markt, nach, wie es sich um die Raketen und Böller verhält. Zunächst muss auch Ulrich Haas nachweisen, ob genügend sicherer Lagerraum und Platz für die Präsentation im Markt vorhanden ist. Nachdem die Kriterien erfüllt sind, kann Ulrich Haas spätestens bis April des Jahres ordern, was zum Jahresende angeboten wird. Dabei stützt sich Marktleiter Haas auf die Zahlen der Vorjahre. Doch ist es durchaus wichtig, das Angebot breit zu fächern. Sozusagen für jeden etwas im Angebot zu haben. Die pyrotechnischen Artikel werden als Gefahrguttransport direkt vom Hersteller ausgeliefert. Im Jahr 2017 wurden nach Schätzungen des Verbandes der pyrotechnischen Industrie rund 137 Millionen Euro für Feuerwerksartikel ausgegeben. Nicht verkaufte Böller und Raketen werden an den Hersteller zurückgegeben.

Als Kunden kommen Familien mit ihren Kindern oder auch Einzelpersonen, die oft auch Sachkenntnis mitbringen. Unter der reichhaltigen Auswahl findet die Kundschaft zahlreiche Batterieblöcke. Diese habe den Vorteil, einmal angezündet, gehen dann biss zu 250 Schuss in Richtung Himmel. Angebotene Raketen steigen bis zu 90 Meter in die Höhe. Unter dem Angebot finden Kunden auch speziell für Familien zugeschnittene Sortimente in knisternder Verpackung. In einem Batterieblock können bis 500 Gramm Explosivstoff verbaut sein.

Ulrich Haas beobachtet, seit einiger Zeit wird Bleigießen immer beliebter. Es gab Jahre, da war kaum eine Nachfrage vorhanden. Scheinbar finden es immer mehr Menschen lustig, in wenig ernster Weise die im Wasser erstarrten Bleiklumpen und die gewonnenen Formen zu ergründen. Auch dieser Brauch hat eine überaus lange Beständigkeit. Schon die Römer, welche die Bleiverhüttung in großem Maßstab betrieben, widmeten sich dem Bleigießen. Mit viel Fantasie werden aus dem erstarrten Blei Wahrsagungen interpretiert. Eine der Kundinnen, Cornelia Staiger aus Tennenbronn, kauft keine Silvesterkracher. Doch schaut sie sich das Feuerwerk in Ruhe an, sagt sie.

Silvesterfeuerwerk

Nur am 31. Dezember und 1. Januar darf Feuerwerk abgebrannt werden. Dabei sind die Herstellervorschriften zu beachten. Die verwendeten Artikel müssen von der Bundesanstalt für Materialprüfung freigegeben sein. Unbedingt zu beachten sind die Altersbeschränkungen. Ausreichend Abstand zu Menschen, Tieren und Gebäuden soll vorhanden sein. Raketen müssen senkrecht, aus geeigneten Vorrichtungen, abgefeuert werden. Es soll auch daran gedacht werden, den anfallenden Müll zu entsorgen. Alle Feuerwerker sollen mithelfen, damit im neuen Jahr die Gehwege und Straßen sauber sind. (wm)