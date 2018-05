St. Georgen Neues Baugebiet: Hier soll die Stadt wachsen

Neues Wohngebiet Glashöfe könnte entstehen. Investor will unterhalb des Lorenzhauses bauen. Noch ist das Projekt in der Planungsphase.

In der Stadt sollen durch das Wohngebiet Glashöfe neue Bauplätze entstehen. Über einen ersten Entwurf der Planung hat der Gemeinderat nun in seiner Sitzung gesprochen. Bauplätze sind in St. Georgen sehr gefragt. Die Nachfrage übersteigt das vorhandene Angebot. "Die Nachfrage nach Bauplätzen steigt", sagte auch Stadtbaumeister Alexander Tröndle. Die Verwaltung plant nun weitere Schritte, zu einem späteren Zeitpunkt folgt die Entscheidung, ob das Projekt realisiert werden kann.