St. Georgen Neue Schulleiterin Gudrun Burgmaier-Fehrenbach hat schon reichlich Erfahrung

In einer Feierstunde, die die Schüler mit musikalischen Beiträgen mitgestalteten, wurde Gudrun Burgmaier-Fehrenbach am Dienstagnachmittag in ihr Amt als neue Schulleiterin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Lernen (SBBZ) eingeführt.

"Auf diesen Tag haben wir gespannt gewartet", sagte Lehrer Matthias Mohnkorn, der die Feier moderierte, in seiner Begrüßung. Nach mehr als einem Jahr Vakanz übernimmt Gudrun Burgmaier-Fehrenbach das Amt, das sie seit Herbst 2016 bereits kommissarisch innehatte, nun auch offiziell. Sabine Rösner, Leiterin des staatlichen Schulamtes in Donaueschingen, sagte in ihrer Rede, die neue Rektorin habe in dieser Zeit viel Erfahrung sammeln können. Der bisherige Werdegang, wonach Burgmaier-Fehrenbach nach ihrem Studium als Grund- und Hauptschullehrerin ein Aufbaustudium zur Sonderpädagogin absolvierte, zeige, dass sie Verantwortung für die Menschen übernehmen wolle, die ihr anvertraut werden.

Dass die mehrfach eingereichten Versetzungsgesuche von Gudrun Burgmaier-Fehrenbach, die ab 1990 eine Anstellung beim Regierungspräsidium Freiburg bekam, obwohl sie lieber in den Raum Esslingen wollte, aber alle abgelehnt wurden, bezeichnete Rösner als "Glücksfall für uns."

Bürgermeister Michael Rieger zeigte sich ebenfalls erleichtert, dass die Schulleiterstelle neu besetzt werden konnte. Rieger wusste, dass das Anforderungsprofil eines Schulleiters weit über die pädagogischen Fähigkeiten hinausgehe und das Schulleiteramt eine besondere Herausforderung sei, zumal der Respekt gegenüber dem Lehreramt nicht mehr so sei wie früher.

"Sie müssen Schüler und Lehrer gleichermaßen motivieren und Impulse für die Schulentwicklung geben können", sagte Rieger. Gleichzeitig sehe er ebenso wie der Gemeinderat aber auch den besonderen gestalterischen Reiz in dieser Aufgabe. "Und in der Gesellschaft genießt ein Schulleiter immer noch hohes Ansehen."

Jörg Westermann, geschäftsführender Schulleiter des St. Georgener Schulnetzwerks, verglich das Amt eines Lehrers und Schulleiters mit Gartenarbeit. "Man hofft, dass aus den Zwergen bis zur Schulentlassung was wird." Er gab der neuen Rektorin auf den Weg, die richtige Balance zu finden zwischen Dingen, die sie ändern kann, und der Gelassenheit bei Dingen, die sie nicht verändern kann.

Gudrun Burgmaier-Fehrenbach dankte den Rednern für die bestärkenden Worte. Die allgemeine Entwicklung in der Sonderpädagogik spiegle sich auch am SBBZ in St.Georgen. Die Schule sei kleiner geworden, dafür wachsen die Aufgaben außerhalb der Schule. "Unsere Aufgabe ist es, jedem Kind zu helfen, seine Fähigkeiten zu entwickeln." Diese Aufgabe würden alle Beteiligten über das normale Maß hinaus wahrnehmen.

Noch zwei offene Stellen

Mit der Wiederbesetzung des Schulleiteramtes am SBBZ gibt es an St. Georgener Schulen nach wie vor zwei unbesetzte Schulleiterstellen. Sowohl für die Rupertsberggrundschule als auch für die Grundschule Peterzell konnte bislang kein Schulleiter gefunden werden. An der Realschule wird die offene Schulleiterstelle demnächst besetzt, wenn der bisherige Konrektor Hubert Ilka Ende Februar offiziell in das Amt eingesetzt wird. (spr)