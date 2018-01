St. Georgen Narretei in St. Georgen wird kurz und heftig und mit einem Jubiläum gefeiert

Hohwalddeufel und Wälderschnäpf werden 25 Jahre jung.

St. Georgen – Die Narren in und um St. Georgen bereiten sich auf eine kurze Fasnachtskampagne vor. Grade mal 40 Tage dauert die närrische Saison in diesem Jahr. Am 14. Februar ist bereits Aschermittwoch. Der St. Georgener Fasnachtskalender ist dennoch mit zahlreichen Veranstaltungen gespickt. Wir haben einen Überblick über die größten Veranstaltungen.

Den Auftakt der Narretei machte bereits die närrische Bürgerwehr Peterzell mit dem Engelegoaschtwecken. Am kommenden Samstag, 13. Januar, lädt die Narrenzunft um 20 Uhr zum närrischen Dinner für 100 ins Theater im Deutschen Haus. Zu Sketchen, Tänzen und Büttenreden wird ein mehrgängiges Menü serviert. Am Samstag, 20. Januar, feiern die Hohwalddeufel und Wälderschnäpf ab 19.30 Uhr ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Deufelsfete 2.0 in der Stadthalle.

Nach einer kurzen Verschnaufpause starten die Narren dann am schmotzigen Donnerstag, 8. Februar, voll durch. Vormittags werden die Schüler aus dem Unterricht befreit. Um 12.30 Uhr ist Rathaussturm. Der Kinderumzug beginnt um 14.30 Uhr. Anschließend ist Kinderball in der Stadthalle. Um 20 Uhr beginnt in der katholischen Unterkirche der Altwieberfasnetball. Das Motto lautet "Von de Brigge bis ans Schwarze Meer, so 'ne Donaukreuzfahrt macht was her".

Am Samstag, 10. Februar, lädt die Bürgerwehr zu ihrem Bürgerwehrball in die Mehrzweckhalle. Das Motto lautet Piraten. Am Sonntag, 11. Februar, beginnt um 10 Uhr der Gottesdienst in der katholischen Kirche mit Beteiligung der Narren. Anschließend ist Frühschoppen und Mittagessen in der Unterkirche. Um 20 Uhr beginnt die Fasnetparty in der Unterkirche.

Am Rosenmontag, 12. Februar, stehen die Peterzeller Narren früh auf. Ab 6.30 Uhr ziehen sie durch die Peterzeller Straßen und Gassen, um die Bürger zu wecken. Um 10 Uhr beginnt der Kinderumzug durch den Teilort.

Um 14 Uhr beginnt der große Rosenmontagsumzug. 20 Gruppen haben ihre Teilnahme zugesagt. Nach dem Umzug ist Narrentreiben in der Innenstadt.

Am Dienstag, 13. Februar, findet ab 14 Uhr der Kinderfasnetsball in der Unterkirche statt. Um 19 Uhr wird die Fasnet 2018 unter großem Geheule auf dem Marktplatz verbrannt. Ebenfalls um 19 Uhr findet in der katholischen Kirche die heilige Messe mit Aussteilung der geweihten Asche statt.

Vollmond entscheidet

Die Dauer der schwäbisch-alemannischen Fasnet, die am 6. Januar beginnt und am Aschermittwoch endet, hängt davon ab, wann Ostern ist. Das Auferstehungsfest wiederum richtet sich nach der Mondphase. Immer der erste Sonntag nach dem Vollmond, der nach dem Frühlingsanfang am 21. März folgt, ist der Ostersonntag. Da mit dem Osterfest gleichzeitig die 40-tägige Fastenzeit endet, die am Aschermittwoch beginnt, verschiebt sich die Dauer der Fasnet jedes Jahr. Die nächsten Jahre dauert die Fasnet wieder länger. 2019 ist Aschermittwoch am 6. März. (spr)