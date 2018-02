St. Georgen Narrenzünfte feiern in St. Georgen Gottesdienst

Narrenzünfte feiern in St. Georgen Gottesdienst

Gereimte Predigt wird mit stehenden Ovationen belohnt. Die Bergstadtfetzer begeistern mit ihrer flotten Musik.

Beim traditionellen Fasnet-Gottesdienst in der katholischen Kirche waren alle Narrenzünfte der Stadt vertreten. Delegierte der Fohrebobbele und Bergstadtfetzer zogen mit ihren Fahnen ein, während die Nesthexen ihre Masken vor dem Altar niederlegten. Aber auch die Hohwalddeufel mit ihren Wälderschnäpfen fehlten nicht.

Die fetzige Guggemusik der Stadt mit der treffenden Bezeichnung Bergstadtfetzer machte ihrem Namen alle Ehre. Unter der Leitung von Dirigent Burkhard Maier bekamen sogar die besinnlichen Kirchenlieder einen fetzigen Touch. Pfarrer Paul Dieter Auer dirigierte persönlich den Kanon "Lobet und preiset ihr Völker den Herrn", der mit drei Gruppen hervorragend klappte. Das Thema Freude stand im Mittelpunkt der Messfeier und kam besonders bei der Lesung zum Ausdruck, die von Gudrun Ettwein im Bergstadtfetzer-Kostüm vorgetragen wurde. "Freut euch allezeit im Herrn", begann der Bibeltext aus dem Philipperbrief.

Als Kantor fungierte Bernhard Eisele, der als Kaiser Franz Josef von Österreich gekleidet war. Die gereimte Predigt von Pfarrer Auer wurde mit stehendem Applaus belohnt. Er hatte eine rote Nase mitgebracht und rief: "Die rote Nase, ich sag es gescheit, Symbol ist für die Fröhlichkeit. Da mach ich mit, ich sag´s frei heraus, auch solches passt ins Gotteshaus." Schon Jesus habe damals mehr gefeiert als gefastet, wie es weiter in gereimten Versen hieß.

Auf die Politik ging der Geistliche dieses Mal nicht ein, aber auf den tragischen Todesfall seines Verwandten Ralf de Vries, der vergangenes Jahr an Pfingsten plötzlich in seinen Armen starb. Die Gemeinde habe ihm geholfen, diesen Schicksalsschlag zu überwinden und die Bergstadtfetzer hätten sogar den Trauergottesdienst musikalisch begleitet. "Der Tod ist keine Strafe, er ist das Ziel, wo ein gläubiger Christ hinkommen will", reimte der Pfarrer weiter. "Dort gibt es keinen Kummer mehr, kein Leid und keine Plage, dort wird immer gefeiert, nicht nur sechs Tage. Die Menschen haben hinter sich alle traurigen Sachen, mit Gott und den Heiligen lassen sie's krachen."