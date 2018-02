St. Georgen Narrenklang in Peterzell

Die Bürgerwehr-Kanone jagt die Langschläfer aus dem Bett, die Guggenmusik Bloos-Arsch sorgt für die richtige Begleitmusik.

Peterzell – Die Peterzeller Bürgerwehr war am Rosenmontag in fast kompletter Mannschaftsstärke in Peterzell mit der Kanone unterwegs. Langschläfer hatten hier das kürzere Stäbchen gezogen, denn lautstark wurden die Bewohner aus dem Schlaf in die Wirklichkeit geholt. Zudem dienten schräge Töne als weitere Wecker. Ob das Wecken bei allen Peterzellern angekommen ist, kann bezweifelt werden. Nur wenige im Ort säumten am Kinderumzug die Straßen oder standen wenigstens vor der eigenen Haustüre.

Die Mitläufer am Kinderumzug haben sich inzwischen daran gewöhnt, nur wenige Zurufe von außen zu erhalten. Anders bei Manfred Aberle in der Mühlwiesenstraße. Gemeinsam mit seiner Frau Renate stand er auf dem Gehweg und beide spornten die Narren mit Zurufen an. Diese Unterstützung war auch notwendig, denn im selben Moment schütteten die Wolken über Peterzell ihre Schneefracht aus.

Der Kinderumzug wird von der Bürgerwehr organisiert. Aus diesem Grund ist immer die Kanone dabei. Mit ihr wird Salut geschossen, damit die Peterzeller wissen, dass nun die Narren durchs Dorf laufen. Natürlich darf die von Gunnar Fichter angeführte Guggenmusik Bloos-Arsch nicht fehlen. Mit schmissigem Klang wird der Umzug angeführt. Und zahlreiche Eltern mit ihren Kindern folgen willig. Es sind schön geschminkte Gesichter zu sehen. Die Engelegoaschter sind mit einem großen Gefolge dabei. Bereits die Kleinsten der Zunft haben eine Rätsche in der Hand, um diese schwungvoll zu drehen.

Natürlich mischen sich auch andere Masken unter den Umzug. So wurde mindestens eine Nesthexe gesichtet. Auch ein junger Triberger Teufel mit einer Suublodere und in Begleitung großer Teufel war dabei. Unter dem Geleit der Polizei bewegte sich Zug vom Rastplatz der Familie Margot und Udo Stingl in Richtung Buchenberger Straße. Um die Überquerung zu sichern, stellte Matthias Aberle vom Werkhof Absperrungen auf und entfernte diese, nachdem der Umzug die Straße überquert hatte.

Durch den Wiesengrund erreichte der Umzug das Anwesen von Helmut Joos. Dort war eine weitere Labstation aufgebaut, welche gerne angenommen wurde. Von dort führte der Umzug in die Mehrzweckhalle, wo sich die Kinder mit Programmpunkten vergnügen konnten.

Die Guggenmusik

Gegründet wurde die Guggenmusik 1979. Zwölf junge Männer hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Narrenzunft St. Georgen am Büttengeschwätz 1979 mit der Guggenmusik in schwarzen Opa-Anzügen zu überraschen. Alte Instrumente wurden beim Musikverein Neuhaussen gefunden. Viele Jahre erklang der Bloos-Arsch-typische Klang in einem Wikinger-Kostüm, das für lange Zeit zum Alleinstellungsmerkmal für die Bloos-Arsch Guggen wurde. (wm)