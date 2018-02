St. Georgen Musikverein kann stolz auf sich sein

Nahezu 500 ehrenamtliche Stunden geleistet – beim Frohsinn stimmt es rundum.

Tennenbronn – Aktiv und fröhlich präsentierte sich der Musikverein Frohsinn bei der Jahresversammlung. Eröffnet wurde der Abend mit einem Marsch des Posaunen-Registers. Nachdem der Vorsitzende Markus Blessing den Musikverein samt der Bläserjugend begrüßt hatte, war die Totenehrung an der Reihe. „Von den vier passiven Ehrenmitgliedern Erich Moser, Helmut Broghammer, Willi Dertmann und Franz Rauscher mussten wir im letzten Jahr Abschied nehmen“, erinnerte der Vorsitzende. Nach einer Gedenkminute erklang der Trauerchoral: Ich hatt´ einen Kameraden.

Annette Broghammer präsentierte den Geschäftsbericht 2017 vom Hauptverein. Insgesamt 24 musikalische und andere Veranstaltungen listete die Schriftführerin detailliert auf, angefangen von den Fasnet-Treffen, der Generalversammlung und der kirchlichen Feste über die Dorfklibi und dem Grillfest bis hin zum Reformationshock und dem Jahreskonzert. Die Bläserjugend hatte viel Spaß mit 14 Terminen, die von Annette Broghammer ebenfalls ausführlich geschildert wurden. Beim Schramberger Stadtfest wurde Andreas Nagel verabschiedet, der den Dirigentenstab an seine Nachfolgerin Rebekka Ruth weiterreichte, bevor er nach Neuseeland flog.

Der Kassierer Andreas Fleig trug nicht nur einen tadellosen Finanzbericht für den Hauptverein vor, sondern auch für die Jugendkapelle, wie ihm die beiden Kassenprüfer Stefan Broghammer und Heinrich Fleig bescheinigten. Der Hauptorchester-Dirigent Thomas Michelfeit bekam viel Beifall für seinen humorvollen Rückblick auf das vergangene Jahr. Auch die neue Jugend-Dirigentin Rebekka Ruth, die noch in Trossingen studiert, stellte sich vor.

Fiona Günter, die Vorsitzende der Bläserjugend, informierte die rund 60 Anwesenden über die musikalische Früherziehung mit derzeit acht Kindern, sowie über die Ausbildung der sieben Zöglinge. Im Vororchester machen aktuell acht Kinder mit und in der Jugendkapelle spielen 24 Jugendliche, wie sie weiter berichtete. „Insgesamt 14 Jungmusiker haben 2017 das Leistungsabzeichen mit Bravour bestanden“, freute sich Fiona Günter und las die Namen vor. Das Ausbildungsteam mit elf Lehrern hatte insgesamt 459 ehrenamtliche Unterrichtsstunden geleistet, wie Günter lobend erwähnte und was mit viel Applaus quittiert wurde.

Markus Blessing fungierte nicht nur Moderator, der Vorsitzende präsentierte auch einen Bericht über den Hauptverein. „24 Termine und 69 Proben hatten wir 2017, das bedeutet insgesamt 93 Mal die Chance, sich zu sehen“, strahlte er. Dann kündigte er die geplante Kooperation der Jugendkapelle mit der Bläserjugend des Musikvereins Harmonie an. Die Anfrage des MV Harmonie sei mit offenen Ohren aufgenommen worden, um die Blasmusik im Dorf zu fördern, wie er die Zusammenarbeit begründete. „Ab Mai 2018 werden die beiden Jugendkapellen gemeinsam proben und auftreten, jedoch werden sie eigenständige Vereine bleiben“, sagte Blessing.

Die Entlastung der Vorstandsmitglieder wurde von Ortsvorsteher Lutz Strobel vorgeschlagen und einstimmig genehmigt. „Die beiden Vereine des MV Frohsinn werden professionell von jungen Teams geleitet und das Ergebnis ist hervorragend“, formulierte Strobel. Begeistert äußerte er seine Freude über das Engagement der Vorstandschaft, sowie der Musiker und sprach von einem Orchester der Spitzenklasse mit hochkarätigem Musikprogramm. „Der Musikverein Frohsinn prägt das gesellschaftliche Leben in Tennenbronn und präsentiert unser Dorf richtig toll auch in anderen Gegenden“, lobte Lutz Strobel zum Abschluss.

Neue Akzente

Für die Akzent-Reihe des Musikvereins Frohsinn ist bereits eine neue Veranstaltung geplant und zwar am 24. März in der Festhalle von Tennenbronn. Dabei wird die Film-Musik "Wild Wild West" im Mittelpunkt stehen. Die heimische Musikkapelle wird unterstützt von der beliebten El Paso Country-Band. Der geplante Event wird nicht aus einem klassischen Stuhl-Konzert bestehen, sondern die ganze Halle wird zum Salon und es gibt sogar Whisky an der Bar. (kim)