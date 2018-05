In kleinen Schritten soll die Welt besser werden. Das finden Rupertsbergschüler der Fairtrade-AG. Mit einer besonderen Aktion wollen sie die Welthungerhilfe unterstützen.

An der Rupertsbergschule haben Schüler 200 leckere Muffins verkauft. Die Aktion der Klassen drei und vier fand am Donnerstag in der großen Pause statt und stand unter den Mottos „Der kleine Hunger hilft“ und „Buy one – Pay two“ (kaufe eins, bezahle zwei). Der Erlös von 200 Euro wird dem Verein Welthungerhilfe gespendet. Dieser Verein hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass niemand mehr hungern soll. In den vergangenen Tagen warben die Schüler in den Klassen der Schule für ihre Aktion und erläuterten, wofür das gespendete Geld verwendet wird. Die Schüler der Fairtrade-AG sind fest davon überzeugt, dass viele kleine Schritte von Kindern die Welt verändern können. Und deshalb wird an der Rupertsbergschule nicht nur Mathematik und Deutsch gelernt, sondern auch über den Horizont hinaus geschaut, sagte Klassenlehrerin Katja Bieg.