St. Georgen Michael Rieger über die Projekte der Zukunft: "Alles geht beim besten Willen nicht"

Im zweiten Teil seiner Ausschau auf das Jahr 2018 spricht Michael Rieger über Ringzug, Lückenschluss, geplante Straßensanierungen und Herausforderungen, die in den kommenden Jahren warten.

Herr Rieger, was könnte die Stadt in 2018 auf jeden Fall gut brauchen?

Michael Rieger: Ein weiterhin aufrichtiges Miteinander, Verständnis füreinander, einen möglichst zahlreichen Besuch öffentlicher Versammlungen, nach vorne schauen, positiv denken und sich darauf freuen, dass wir so viele Maßnahmen in unserer Bergstadt umsetzen können.

ebm-papst hat die Erweiterung eingeweiht, Schunk baut im Frühjahr. Im Gewerbegebiet wird es enger. Wo sind gewerbliche Alternativ-Standorte?

Auf diese Entwicklung haben wir hingewirkt. Wir arbeiten ständig daran, dass unsere Firmen hier erweitern können. Wir sind bereits in Gesprächen, um auch künftig Bauland anbieten zu können. Es ist schwierig geworden, noch an Flächen zu kommen. Die Stadt ist hier auf private Grundstückseigentümer angewiesen. Wir arbeiten sozusagen daran, weitere Flächen ausweisen zu können. Es geht hierbei um die Zukunft der Stadt. Die „Stadt“ ist hierbei nicht die Verwaltung, sondern wir alle. Damit es mit St. Georgen gut weitergeht, hoffe ich hier auf gute Gespräche und Ergebnisse.

Glauben Sie, dass in die Mobilitätsprojekte Lückenschluss B33/B523 und Ringzug-Verlängerung nach St. Georgen in diesem Jahr Bewegung kommt?

Es ist doch all die Jahre sehr viel Bewegung dring gewesen. Die IG-Lückenschluss hat es geschafft, dass das Land die Straße in ihrer Priorisierung sehr gut positioniert hat. Im Regierungsbezirk an erster, im Land an vierter Stelle. Der Bund hat die Straße im Jahr 2016 dann endlich in den vordringlichen Bedarf aufgenommen, was heißt, dass die Straße gebaut werden kann. Zuvor muss wiederum das Land nun die Planung realisieren. Zu unserem großen Bedauern soll es eine neue Priorisierung geben, die Ende November 2017 hätte bekannt gemacht werden sollen. Dieser Termin wurde erneut verschoben, und zwar auf April 2018. Wir haben seit der Bundesentscheidung dann schon wieder sehr viel Zeit verloren. Wir hoffen nun darauf, dass im Frühjahr bei Bekanntgabe der Priorisierung die Straße mindestens gleich bewertet wird als bisher. Alles andere wäre den Menschen hier nicht zuzumuten. Beim Thema Ringzug hat der Kreistag Mittel bereitgestellt, um entsprechende Planungsleistungen für Bahnsteige vergeben zu können. Wir arbeiten intensiv daran, den Zug Wirklichkeit werden zu lassen. Aber so etwas geht nicht von heute auf morgen. Es gibt viele Beteiligte, die hier für das gleiche Ziel zusammenarbeiten müssen. Bisher hat es prima funktioniert. Wir werden sehen, was 2018 bringt. Der westliche Schwarzwald-Baar-Kreis und auch das Oberzentrum werden von der Ringzugerweiterung profitieren. Andere Regionen machen uns das schon lange vor. Man muss diesen Bedarf ermöglichen.

Vor Jahresfrist haben wir uns über das Thema Bürgerbus unterhalten. Man wollte auf den neuen Nahverkehrsplan des Landkreises warten. Der ist da, der Bedarf ist da. Wie geht es weiter?

Der neue Nahverkehrsplan ist noch nicht umgesetzt. Auch die Bürgerinnen und Bürger in St. Georgen hatten die Möglichkeit, ihre Anregungen ins laufende Verfahren einzubringen. Es gab diesbezüglich öffentliche Gemeinderatssitzungen und eine Infoveranstaltung in der Stadthalle. Wie der Name schon sagt, geht es um einen Bürgerbus. Bürger organisieren sich hierbei selbst. Der Bürgerbus lebt vom Ehrenamt und von Sponsoren und ergänzt die bestehenden Buslinien. Die Stadt kann aus finanziellen Gründen keinen eigenen zusätzlichen Stadtverkehr einrichten und sich somit auch nicht an einem Zusatzangebot beteiligen. Wir dürfen hier nicht konkurrierend auftreten. Ein Bürgerbus sollte auch nur die Strecken bedienen, die im herkömmlichen Busverkehr nicht angefahren werden. Hierbei geben wir gerne organisatorische Hilfestellung.

Nicht zu vergessen ist der Straßenbau: Wo können sich Bürger über Sanierungen freuen?

Es ist immer eine Frage der Ansprüche. Wir diskutieren heute über Schlaglöcher, wo sich früher niemand darüber aufgeregt hat. Überwiegend haben wir recht gute Straßen, aber eben auch noch einige, die dringend saniert gehören. Die Sanierung der Innenstadt und dann der Schulen hat jetzt Vorrang. Gerade haben wir noch über den Glasfaserausbau gesprochen. Alles geht beim besten Willen nicht. Nicht vergessen werden sollte, dass wir mit der Bahnhofstraße, der Wiesenstraße, der Straße „Am Sommerrain“, der Mühlstraße jedes Jahr erhebliche Investitionen getätigt haben. Im kommenden Haushalt sind auch wieder Straßen berücksichtigt, beispielsweise im Gewerbegebiet Hagenmoos, Sandreuteweg und Kühlbrunnenweg. 2019 planen wir unter anderem die Sanierung der Sanatoriumstraße in Peterzell.

Zur Person

Michael Rieger (56, verheiratet, drei Kinder) ist seit August 2008 Bürgermeister in St. Georgen. Am 12. Juni 2016 gelang ihm mit 98,6 Prozent der Stimmen eine überzeugende Wiederwahl. Rieger ist Diplom-Verwaltungswirt. 1998 bis 2008 war er bei der Stadt Oberndorf am Neckar beschäftigt. Im zweiten Teil seiner Ausschau auf das Jahr 2018 geht es unter anderem um die Gewerbeentwicklung der Stadt, die ohne private Flächen nicht möglich ist. Außerdem sind Mobilitätsprojekte, wie der Lückenschluss und der Anschluss an den Ringzug, wichtige Themen. Zudem spricht Rieger über den Bürgerbus und Straßensanierungen, die in diesem Jahr auf dem Programm stehen. (pga)