St. Georgen Metaller machen Druck bei Lohn und Flexibilität

Heute gibt es Warnstreiks bei J.G. Weisser durch früheren Feierabend, für morgen sind Aktionen bei ebm-papst angekündigt.

St. Georgen (spr) Rund 60 der insgesamt rund 470 Beschäftigten der Firma J.G. Weisser haben am Donnerstag vorzeitig Feierabend gemacht. Sie folgten damit dem Aufruf der Industriegewerkschaft (IG) Metall, die wegen der laufenden Tarifrunde zum Warnstreik aufrief. Bei einer kurzen Kundgebung machte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Thomas Bleile, die Eckpfeiler der Forderungen klar. Sechs Prozent mehr Entgelt, die individuelle Möglichkeit, die Wochenarbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für einen befristeten Zeitraum abzusenken, sowie einen Entgeltzuschuss für Beschäftigte, die in der Kindererziehung oder in der Pflege von Angehörigen oder in belastenden Arbeitszeitmodellen tätig sind, fordert die Gewerkschaft.

J.G. Weisser-Betriebsratsvorsitzender und IG Metall-Vertrauensmann Harald Schuder bekräftigte die Forderungen der IG Metall: "Wir stellen uns ständig flexibel auf die Arbeit ein. Das muss endlich belohnt werden. Wann stellt man sich flexibel auf uns ein?" Die mitunter starke Arbeitsbelastung führe auch zu Mehrarbeit, die für ewige Zeiten auf Arbeitszeitkonten geparkt werde. Man wolle deshalb Arbeitszeiten, die zum Leben der Beschäftigten passen.

Wie Bleile sagte, hat für den Freitag ebm-papst für alle drei Werke in St. Georgen ebenfalls ein früheres Ende der regulären Arbeitszeit angekündigt.