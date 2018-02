St. Georgen Mehrere Kinderärzte weisen kranken Fünfjährigen ab

In St. Georgen ist die Empörung unter Eltern groß, weil mehrere Kinderärzte in der Region wegen Überlastung einen kranken Jungen nicht behandeln. Der einzige Kinderarzt der Stadt hat vergangenes Jahr geschlossen. Ein Ärzte-Sprecher empfiehlt den Eltern, ihre Arztsuche notfalls bis nach Freiburg auszudehnen.

Die Geschichte eines St. Georgener Bürgers, der auf der Suche nach einem Kinderarzt für seinen fünfjährigen kranken Neffen von mehreren Kinderärzten in der Region wegen überlasteter Kinderarztpraxen mehrfach abgelehnt wurde, sorgt für Empörung unter Eltern. Nicht zuletzt deshalb, weil die Kassenärztliche Vereinigung (KV) gleichzeitig von einer Überversorgung an Kinderärzten im Schwarzwald-Baar-Kreis spricht.

Unterdessen hat der Onkel des fünfjährigen Jungen noch immer keine Kinderarztpraxis gefunden, die ihn aufnimmt. Selbst der Hausarzt der Familie lehnte die Behandlung des Fünfjährigen ab, mit der Begründung, dass Kinder eben zum Kinderarzt gebracht werden sollen. Der Kleine kränkelt noch immer, was die Eltern, die vor einem halben Jahr aus der Türkei nahe der syrischen Grenze zugezogen sind, wo sie, wie Papa Dennis sagt, "zehn Minuten bis zum Kinderarzt hatten", dazu veranlasste, "sich über Eltern, deren Kinder dieselben Krankheitssymptome zeigen, Medikamente zu besorgen." Dabei kommt den Eltern zugute, dass Papa Dennis in der Türkei bei einem großen Pharmaunternehmen gearbeitet hat und Mutter Nurdan Biologin ist und die Eltern so zumindest über Kenntnisse von Wirkungen und Nebenwirkungen von rezeptfreien Medikamenten verfügen.

Stadt ohne Kinderarztsitz

Dass die Stadt St. Georgen ihren Kinderarztsitz verloren hat, bezeichnet KV-Sprecher Kai Sonntag als bedauerlich. Den Vorwurf der Stadt vom September vergangenen Jahres, dass die KV nicht darüber informiert habe, dass der ansässige Kinderarzt seine Praxis aufgibt und die Stadt somit keine Zeit gehabt habe, um selbst nach einem Nachfolger zu suchen, will der KV-Sprecher so jedoch nicht gelten lassen. "Es ist in erster Linie Sache des jeweiligen Arztes, über seine Praxisaufgabe zu informieren." Zudem habe in einem Ort von der Größe St. Georgens durchaus bekannt sein können, dass der Mediziner seine Praxis nicht mehr eröffnet.

Auch müsse man in Erwägung ziehen, ob die Eltern der jungen Patienten, die sich aufgrund der vorangegangenen Praxisschließung über einen längeren Zeitraum bereits nach einem anderen Kinderarzt umgeschaut haben, wieder nach St. Georgen zurückgekehrt wären. "Es ist gerade im Kinderarztbereich so, dass Eltern nicht unbedingt den nächstgelegenen Kinderarzt aufsuchen, wenn ihr Kind krank ist, sondern sich einen Kinderarzt ihrer Wahl in einem weiteren Umkreis suchen." Deswegen könne man Eltern durchaus auch zumuten, im weiteren Umkreis nach einem Kinderarzt zu suchen. "Wenn nötig, auch bis Freiburg."

Überversorgung und Elternfrust: die Kinderarztmisere