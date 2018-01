St. Georgen Maschinenfabrik J.G. Weisser meldet Umsatzrekord

Im Jahr 2017 wurden exakt 187 Maschinen ausgeliefert, der Exportanteil übersteigt inzwischen zwei Drittel. In drei Jahren wurden knapp 13 Millionen Euro in St. Georgen investiert.

Bilanz und Ausschau verbinden sich traditionell bei der Jubilarfeier der Maschinenfabrik J.G. Weisser. Geschäftsführer Thorsten Rettich wartete mit beeindruckenden Zahlen auf. Demnach wurden 187 Maschinen ausgeliefert, was zum neuen Umsatzrekord von 123 Millionen Euro beitrug. 51 Auszubildende bei 507 Beschäftigten bescheren der Firma eine weiter steigende Ausbildungsquote von jetzt nahe zehn Prozent. Die auf 13,8 Millionen Euro bezifferten Investitionen der vergangenen drei Jahre kamen zu 90 Prozent dem Standort St. Georgen zugute. Der Auftragsbestand beträgt neun Monate, ist aber leicht zurückgegangen. Der Export wird immer bedeutender und dürfte nach 67 Prozent in diesem Jahr auf den Rekordwert 70 Prozent steigen. Wichtigster Exportmarkt bleibe der asiatische Raum.

Die Rolle des technologischen Lösungsführers kleidet J.G. Weisser mit effizienten Weiterentwicklungen aus. Rettich nannte Verbesserungen beim Unrunddrehen, welche Kolbenmotoren der Autoherstellern verbessern, Optimierungen, die beim Rotationsdrehen die Genauigkeit erhöhen, und eine völlig neue Metallbeschichtung mittels 3D-Druck. Zur Zukunftsausrichtung gehöre aber auch eine veränderte Unternehmensprache. So habe sich die Geschäftsleitung entschlossen, Führungskräfte und Mitarbeiter bei der Führungskultur einzubeziehen. "Dieser Schulterschluss zwischen allen Bereichen und Ebenen ist eine Investition", sagte Rettich.

Unverständnis äußerte Rettich in der vom Werkchor unter der Leitung von Helmut Wössner umrahmten Feier zur stockenden Projektierung des Bundesstraßen-Lückenschlusses. Nach positiven Signalen und einem sehr hohen persönlichen Engagement der Lokalpolitik sei die gegenwärtige Situation nach 30 Jahren Diskussion "eine Ohrfeige für den ländlichen Raum und die Wirtschaft, gerade auch hier in St. Georgen". Maß und Ziel vermisse der Firmenchef in der aktuellen Tarifdiskussion. Statt in einem internationalen Wettbewerbsumfeld zu überlegen, was Betriebe und Menschen brauchen, hacke man nur aufeinander herum.