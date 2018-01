St. Georgen Maschinenbau: Wenn Tüftlergeist auf Hightech trifft

Die Firma Schunk beschäftigt 120 Mitarbeiter im Gewerbegebiet Hagenmoos. Der Maschinenbauer ist Weltmarktführer für sogenannte Nutzentrenner und stellt seine interessanten Produkte beim Neujahrsempfang der Stadt vor.

Seit zehn Jahren arbeiten die beiden Mittelständler Schunk Electronic Solutions aus St. Georgen und die Herrenberger Schnaidt GmbH zusammen. Beide Unternehmen haben laut einer Pressemitteilung von Schunk beschlossen, insbesondere bei der Entwicklung modernster Nutzentrenner noch enger zusammenzuarbeiten. Ein Nutzentrenner ist eine Vorrichtung zum Trennen von Leiterplatten, auch Platinen genannt. Ziel der Kooperation ist eine höhere Präzision und eine leichtere, intuitive Bedienung dieser Maschine.

Die Unternehmen wollen dabei den Trend zu immer kleineren Bauteilen aufgreifen. Früher war ein Elektrowecker groß und sperrig. Heute, im Zeitalter der Digitalisierung, schrumpfen die Elektronikgeräte und die Vielfalt an Geräten wird größer. Deshalb benötigen die Hersteller Nutzentrenner, die sich schnell auf neue Produkte einstellen lassen. Die Nutzentrenner schneiden die Leiterplatten präzise aus den Baugruppen, im Fachjargon Nutzen genannt. Hier kommt die neue Kooperation zwischen Schwaben und Schwarzwäldern ins Spiel.

Auf der Münchner Messe Productronica präsentierte Schunk Electronic Solutions einen neuen Nutzentrenner, der Leiterplatten aus den Baugruppen fräst und dabei eine Genauigkeit von 0,1 Millimeter erreicht, das entspricht dem Durchmesser eines menschlichen Haares. In Position gehalten werden diese Nutzen von Werkstückträgern, die die Herrenberger Firma Schnaidt zuliefert.

Die Schunk Electronic Solutions ist ein Maschinenbauer aus St. Georgen. Das Unternehmen, das sich am Neujahrsempfang der Stadt am Freitag, 12. Januar, vorstellt, ist Technologieführer auf dem Gebiet der Nutzentrennmaschinen. Dank eigens entwickelter Antriebe sind die Nutzentrenner dabei so schnell und präzise, dass mittlerweile Elektronikproduzenten und Automobilzulieferer auf der ganzen Welt die Maschinen aus dem Schwarzwald nutzen. Schunk hat seinen Sitz in Lauffen am Neckar und macht einen Jahresumsatz von 400 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 3 000 Mitarbeiter in neun Werken, darunter 120 im Peterzeller Gewerbegebiet Hagenmoos.