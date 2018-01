St. Georgen Martin Sierp lädt zum Kindergeburtstag für Erwachsene

Ein Programm zum Lachen und Staunen. Helfer auf der Bühne wachsen im Rampenlicht über sich hinaus.

Humorvoll ins neue Jahr startete das Theater im Deutschen Haus. Comedian Martin Sierp brachte das Publikum mit seiner Multimedia-Stand-up-Comedy-Magie-Show zum Lachen und zum Staunen.

"Sie sehen hier nur Schwachsinn, quasi Kindergeburtstag für Erwachsene. Ich mache eine Mischung aus Comedy und Zauberei. Immer, wenn es nicht lustig ist, ist es Zauberei", kündigte Martin Sierp an. Das Problem an der Sache: Es war immer lustig, ganz gleich, ob er sich mit Hilfe zweier Herren aus dem Publikum und eines Entfesselungstricks seines zu engen Anzugs entledigte, sich als Modeschöpfer Karl Lagerfeld mit täuschend echtem Duktus über Modesünden echauffierte oder als tuntiger Entertainer über die Bühne stolzierte. Zum Erfolg des Abends trugen sicherlich auch die mehr oder weniger freiwilligen Helfer aus dem Publikum bei, die Martin Sierp in sein interaktives Programm einbaute. Und die im Rampenlicht plötzlich eine eigenwillige Eigendynamik entwickelten, die der Comedian so auch noch nicht auf der Bühne erlebte, wie er sagt. "Ich sage jeden Abend, dass das noch keiner so gut gemacht hat. Aber bei dir stimmt es", japste Sierp vor Lachen, als sich Holger aus dem Publikum zu sinnlicher Musik erotisch über die Bühne bewegte.

Ein kalter Schauer jagte dem Publikum über den Rücken, als aus dichten Nebelschwaden plötzlich "er" auf der Bühne erschien. Der Fürst der Finsternis gab sich die Ehre. Der Schauer verschwand schnell, als sich der Fürst als lispelnder Vampir mit hoher Fistelstimme entpuppte. Und der den Zuschauern mit seinen Wortwitzen nur noch mehr die Lachtränen in die Augen trieb.

Dass sich hinter der Maske des Fürsten ein großartiger Illusionskünstler verbirgt, bewies Martin Sierp dem Publikum ebenfalls. Trotz mit starkem Klebeband verbundenen Augen und dank eigenwilliger Echolotortung ("für das menschliche Ohr nicht hörbar") erriet er die Gedanken einer Zuschauerin, die sich auf ein Wort aus einem Schmöker mit dem passenden Titel "Der kleine Vampir" konzentrierte.

Kurzzeitig ins Schwitzen geriet eine andere Zuschauerin, deren Handtasche sich der Fürst kurzzeitig annahm, um einen Trick zu versuchen, der ihm aus dem Publikum per Gebrauchsanweisung vorgelesen wurde und eine Flüssigkeit in die Handtasche schüttete, ohne das Ende der Beschreibung abzuwarten. Doch wie durch ein Wunder blieb die Handtasche natürlich trocken und das Publikum war ein weiteres Mal verblüfft.

Dinner für 100

Für die Theatermacher geht es nahtlos weiter. Am kommenden Samstag findet das närrische Dinner für 100 der Narrenzunft statt. Am Samstag, 20. Januar, ist die Königsveranstaltung "Kabarett meets Comedy". Beide Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Für die Veranstaltung Märchen und Musik am 4. Februar, mit Johanna Zelano und für den Kabarettabend mit Till Reiners am 15. Februar gibt es noch Karten bei Natur- und Feinkost Hoppe, Gerwigstrasse 17, Telefon 0 77 24/91 83 99.