St. Georgen Märchenzeit fasziniert bei der Premiere Groß und Klein

Das Theater im Deutschen Haus startet eine neue Reihe: Gut 30 junge und ältere Zuhörer freuen sich schon jetzt darüber.

St. Georgen – Einen Nachmittag für die ganze Familie bot das Theater im Deutschen Haus. Bei der Veranstaltung "Märchen und Musik" waren alle Generationen von den Großeltern bis zum Enkel angesprochen.

Mucksmäuschenstill lauschten die rund 30 kleinen und großen Zuhörer den Märchen, die Johanna Zelano erzählte. Was heißt erzählte. Zelano hat eine stimmungsvolle Atmosphäre geschaffen und zog die Zuhörer sofort in ihren Bann, als sie das Grimm'sche Märchen von der goldenen Gans erzählte. Der Jüngste der drei Söhne wird verachtet und von allen nur der Dummling genannt. Doch er hat ein gutes Herz und teilt sein karges Mahl mit einem kleinen Männlein, das ihm wiederum zu einer Gans mit goldenen Federn verhilft. So kommt der jüngste Sohn über Umwege zu einem ganzen Königreich.

Das zweite Märchen handelte von drei Federn. Als die Kraft des Königs zu Ende geht, steht er vor der Entscheidung, welcher seiner drei Söhne das Königreich erben soll. Der König bläst drei Federn in die Luft, und in die Richtung, in der die Federn fliegen, sollen sich die drei Söhne aufmachen, um dem König den feinsten geknüpften Teppich zu bringen. Während zwei Söhne sich nach Westen und Osten aufmachten, fällt die dritte Feder zu Boden und der dritte Sohn ist traurig. Doch auch hier kommt dem Sohn Hilfe zu, dieses Mal in Form einer dicken Kröte, und am Ende bekommt er das Königreich.

Johanna Zelano begeisterte mit ihrer Erzählung, die sie mit Geräuschen untermalte und die Kinder immer wieder mit einbezog. So hatten diese das Gefühl, selbst in die Geschichte einzutauchen. Neben der Erzählung gab es auch Musik. Lea Scholz und Tom Schaedler spielten Stücke auf der Trompete. Mit "Märchen und Musik" startet das Theater den Versuch, ein neues Angebot zu schaffen, um so die Sonntagnachmittage für die ganze Familie zu gestalten.

Weiteres Programm

Am Donnerstag, 15. Februar, ist Kabarettist Till Reiners zu Gast im Theater (siehe Bericht rechts). Am Donnerstag, 8. März, findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Familie, Beruf und Ehrenamt – Frauen im Spannungsfeld der Gesellschaft“ statt.