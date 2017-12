St. Georgen MB-Arbeitsjubilare genießen einen schönen Tag

Antonio Mercuri ist 40 Jahre dabei, Milka Hodalj, Thomas Lauble und Ralph Pittelkow sind seit 25 Jahren an Bord

Jubilare mit 40, 25 und zehn Jahren Betriebstreue wurden beim in Wellendingen ansässigen Falzmaschinenespezialisten GUK geehrt. Nachdem GUK Mitte des Jahres die St.Georgener Firma MB-Bäuerle übernommen hatte, waren auch vier Personen aus der MB-Belegschaft unter den Geehrten. Antonio Mercuri ist in der Grundfertigung beschäftigt. Er wurde für 40 Jahre Unterstützung der heimischen Wirtschaft mit der Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg geehrt. Für 25 Jahre wurden Milka Hodalj (Montage Baugruppen) Thomas Lauble (Elektronikmontage) und Ralph Pittelkow (Entwicklung/ Programmierung) mit einer Urkunde der IHK ausgezeichnet.

Die Betriebsjubilare durften, chauffiert vom Oldtimerbus der Firma Petrolli, einen schönen Ausflugstag genießen. Zunächst ging es nach Rottweil, um dort hinter die Kulissen des Testturms zu schauen. Besonders angetan war man auch bei der tollen Führung durch viele Ebenen des Testturms unter Führung der Wellendinger Turm-Man­agerin Beate Höhnle. Oben von der Besucherplattform konnte der Weitblick schweifen. Herrliches Winterwetter mit Son­nenschein und blauem Himmel ließ diese Aussicht zu einem tollen Erlebnis wer­den. Beim gemütlichen Teil in Schömberg hielt Geschäftsführer Friedrich Faulhaber die Laudationes für die einzelnen Jubilare. In geselliger Runde ließ man gemeinsam die vielen Jahre der Betriebszugehörigkeit Re­vue passieren und freute sich über so manche Anekdote.