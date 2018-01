St. Georgen Lückenschluss als Glaubwürdigkeitsproblem: Bürgermeister Rieger wettert

Bei seinem gegenwärtigen Lieblingsaufreger ließ Michael Rieger am Mittwoch eneut Dampf ab. Wie bereits beim Neujahrsempfang hielt der Bürgermeister nun auch im Gemeinderat beim Thema "Lückenschluss B 33 / B 523 nicht hinter dem Berg. Das Verkehrsvorhaben, das aus dem westlichen Landkreis den Weg zur Autobahn 81 verkürzen soll, stelle sich derzeit maßlos enttäuschend dar.

Die Querspange sei vom Verkehrsministerium des Landes als bedeutend eingestuft worden und stehe auf Platz ein im Regierungsbezirk und auf Platz vier im Land. Man sei zur Unterstützung des Projektes sogar nach Berlin gefahren; der Lückenschluss auch durch Druck der 2009 gegründeten Interessengemeinschaft Lückenschluss 2016 in den vordringlichen Bedarf des Bundes aufgenommen worden.

Doch statt beginnender Planungsarbeit durch entsprechende Landesstellen stehe nun eine erneute Priorisierung der Bundesverkehrswegeplanung an. Deren Ergebnis soll, mit mehreren Monaten Verzug, im April vorliegen. "Jetzt kommt die Priorisierung der Priorisierung. Das glaubt doch kein Mensch", wetterte Rieger. Sollte der Lückenschluss den Vorrang verlieren, sei jede Glaubwürdigkeit verloren. Ohnehin sei man am Ende der Geduld. Auch die Firmenchefs seien sauer.

Der Bürgermeister sagte, in Gesprächen reagiere er inzwischen leicht gereizt. Auch aus der Enttäuschung heraus, dass anderthalb Jahre mögliche Planungsarbeit ungenutzt verstrichen seien. Er wolle in der Öffentlichkeit weiter jede Gelegenheit nutzen, das Thema Lückenschluss zur Sprache zu bringen, kündigte Rieger an. Zuletzt habe er an den Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, Rupert Kubon, an das Regierungspräsidium und an die Volksvertreter in Bund und Land geschrieben.