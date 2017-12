St. Georgen Krippenschau mit Flair aus den Partnerstädten

Eine schöne Ausstellung im Schwarzen Tor weitet den Blick in andere Länder – zu sehen ist das auch am zweiten Weihnachtstag.

St. Georgen – Derzeit findet im Schwarzen Tor eine Weihnachtskrippenausstellung statt. Zu sehen sind Krippen in allen Größen, vielfältig im Aussehen und im ganzen Haus bis unter das Dach verteilt, alle mit Bezug zu den Partnerstädten. Hauptinitiator Wolfgang Göbel hat seit August daran gearbeitet, selten zu sehende Weihnachtskrippen nach St. Georgen zu bekommen. „Das war nicht immer eine leichte Aufgabe“, sagt er. Manchmal fehlte auch der letzte Einsatz, wenn es um die Beschaffung von Krippen aus den Partnerstädten ging. Die Krippenausstellung ist am 26. Dezember und am 6. Januar von 14 bis 17 Uhr letztmals geöffnet.

Öfter hörte Göbel, dass es aus dem finnischen Vesilathi keine Krippen gebe. Oder es sei schwierig, aus Spanien eine Krippe aus Museros zu erhalten, denn die meisten Spanier aus der Gegend um Valencia sind zwischenzeitlich wieder nach Spanien zurückgekehrt. Und trotzdem: Wolfgang Göbel hat es geschafft, zumindest aus Italien eine vollständige Krippe aus privater Hand zu bekommen. Eine ganze Krippenlandschaft um Scandale wurde aus VS-Schwenningen auf einem Lastwagen angeliefert und vor dem Tor zur Tenne ausgeladen. Dem Betrachter öffnet sich eine typisch süditalienische Landschaft mit zahlreichen Details aus dem wirklichen Leben. Selbst Pizzaofen und Dorfbrunnen fehlen in der Darstellung um die Geburt Jesu nicht. Es wird gesagt, dass Familien in Scandale Kraft aus der Krippendarstellung gewonnen haben. Beim Besuch italienischer Schulklassen erkannten die Enkel der in St. Georgen wohnenden Menschen aus Scandale die Krippe und sagten: „Da komme ich her.“

In Museros gibt es keine eigene Krippe. Dafür steht das Prager Jesulein ersatzweise in der Ausstellung. Die Figur des Prager Jesulein ist infolge des Spanischen Erbfolgekrieges über Österreich nach Prag gekommen und wird dort verehrt.

Im St. Georgener Rathaus befinden sich seit Jahren Krippenfiguren aus St. Raphaël im Fundus. Diese platzierte Göbel in eine im Museum vorhandene landwirtschaftliche Fruchtwanne, die Göbel mit typisch südfranzösischer Vegetation ausstattete. In passender Umgebung betten sich die Figuren gekonnt in diese Landschaft ein und berichten von der Weihnacht.

Wolfgang Göbel erfuhr vom Krippenmuseum in Oberstadion bei Ulm, dass in Finnland Wichtel die Geschenke bringen. In einem Souvenirladen in Furtwangen fand Göbel die passenden Wichtel und kaufte diese kurzerhand. Im Schwarzen Tor präsentieren sich die Figuren nun inmitten einer winterlichen Landschaft als Boten aus dem finnischen Vesilathi.

Viele Helfer

Wolfgang Göbel fand Unterstützung nicht nur bei Mitgliedern des Förderkreises Schwarzes Tor. Jürgen Ragg sorgte für die Elektroinstallation und die Schilder, Gerhard Keller half bei der Umsetzung des Plans mit. Hermann Bauknecht hat sich um alles gekümmert, was gerade notwendig war. Hubert Urstöger kümmerte sich um die Planung. (wm)