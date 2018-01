St. Georgen Kommunen stellen gemeinsamen Integrationsmanager ein

Angestellter Flüchtlingshelfer wird zwei Jahre vom Land finanziert. Er unterstützt die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingspaten in professioneller Weise.

Die benachbarten Kommunen St. Georgen gehen erstmals den Weg einer Doppelausschreibung: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird ein Integrationsmanager gesucht, der diese Stelle mindestens zwei Jahre in Vollzeit bekleidet. Dieses "schöne Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit", wie es Bürgerdienstleiter Markus Esterle beschreibt, wird nahezu komplett vom Land finanziert. "Es trägt sich so gut wie selbst." Über die Verwaltungsvorschrift Integrationsmanagment stellt das Land 320 Millionen Euro zur Verfügung. 140 Millionen Euro werden in konkrete Integrationsförderprogramme und -maßnahmen investiert. 180 Millionen Euro erhalten die Kommunen pauschal als Unterstützung für die Integrationsarbeit vor Ort. Den Haken dabei korrigieren die Nachbarkommunen mit einer gemeinsamen Stelle. "Denn eine Landesfinanzierung gibt es nur für 100-Prozent-Stellen", führt Esterle aus.

Vom Büro aus in der Wirkstatt sucht die auserkorene Fachkraft ihre Einsatzorte in St. Georgen und Königsfeld auf. Die Einsatzfelder liegen in der allgemeinen Sozialberatung geflüchteter Menschen, Begleitung im Integrationsprozess, Vermittlung in Arbeits- und Wohnungsmarkt oder auch die Entwicklung der Nachbarschaft. "Das ist viel Einzelfallarbeit", grenzt Esterle diese Tätigkeit ab von jener der Integrationsbeauftragten Antonia Musacchio-Torzilli. Die ist eher in einer koordinierenden Funktion in der Flüchtlingshilfe unterwegs. Die künftige Arbeit des männlichen oder weiblichen Managers erinnert stark an das, was in der Bergstadt seit mehr als zwei Jahren die ehrenamtlichen Flüchtlingspaten leisten. Ohne diese würde es nicht funktionieren, lobt Esterle deren Funktion. In der Tat bekommen diese professionelle Unterstützung bei Entlastungen bei Behördengängen oder Übergängen in Arbeit.

Gesucht werden Absolventen eines Studiums mit sozialwirtschaftlichem oder -pädagogischem Hintergrund oder Praktiker im Migrationsbereich. Die Ausschreibung läuft bis 16. Februar, Auskunft gibt Markus Esterle unter 0 77 24/8 71 31.