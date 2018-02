Schramberg Kleiner Hund wird aus Brunnenschacht gerettet

Vermutlich tollte er auf Brettern herum, die den Brunnenschacht abdeckten: Dann fiel er knapp fünf Meter in die Tiefe.

Weil ein kleiner Hund am Freitagvormittag in einen Brunnenschacht gefallen ist, gab es auf einem Hof im Bereich Lienberg-Paradieshof auf dem Sulgen ziemliche Aufregung. Zunächst war gar davon die Rede, drei Personen seien in einen Schacht gestürzt. Das erwies sich zum Glück als falsch. Tatsächlich, so erzählt der Hausbesitzer, sei der Hund seines Mieters in einem mit Brettern abgedeckten, etwa fünf Meter tiefen Brunnenschacht gefallen.

Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes hatten den Unfall des Hundes bemerkt und die Bewohner alarmiert. Dem Mieter sei es aber gelungen, den Hund selbst aus dem Schacht zu retten. Die Feuerwehr habe nicht eingreifen müssen. Wer die Feuerwehr alarmiert habe, wisse er nicht. Der Hund sei wahrscheinlich in den Schacht gefallen, als er auf den darübergelegten Brettern herumtollte. Damit nicht noch ein Unfall passiert, haben die Hausbewohner den dazugehörigen Betondeckel über den Brunnenschacht geschoben.