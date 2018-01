St. Georgen Klagewelle rollt gegen Grässlin

Mitarbeiter von Grässlin ziehen in diesen Tagen scharenweise vor das Arbeitsgericht, um gegen ihre Kündigung zu klagen, die zur Jahresmitte in Kraft tritt.

Wie berichtet, verlagert die Firma Grässlin, die zum amerikanischen Mutterkonzern Intermatic gehört, seine gesamte Produktion im zweiten Halbjahr nach Mexiko. Deshalb wurden den meisten der 145 Mitarbeiter zum 30. Juni dieses Jahres gekündigt. Bislang sind alle Versuche, sich vor dem Arbeitsgericht Vilingen gütlich zu einigen, gescheitert.

Am Montagnachmittag klagten in separaten Verhandlungen Einzelpersonen und Beschäftigte in Gruppen. Der Anwalt der Beklagtenseite drängte die Beschäftigten, die größtenteils zwischen 20 und 38 Jahren in dem Unternehmen arbeiten und zum 30. Juni ihren Job verlieren, jeweils geradezu, ein für das Unternehmen lediglich kostenneutrales Angebot anzunehmen. So würde jeder, der das Unternehmen schnellstmöglich aus eigener Initiative verlässt, seinen Lohn bis zum 30. Juni bekommen. Im besten Falle wären dies von Februar bis Juni fünf Monatsgehälter. "Je schneller sie einen neuen Job haben, umso mehr lohnt sich das", versuchte dieser den Mitarbeitern dieses Angebot schmackhaft zu machen. So gäbe es genügend Unternehmen, die freie Arbeitsplätze anbieten. Konkret nannte er die Firma Wiha, bei der bereits ein Großteil der Grässlinmitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz gefunden habe. "Von 88 Mitarbeitern bislang sind nur 41 gekündigt worden. Beim Rest gab es Aufhebungsverträge oder sie haben selbst gekündigt", ergänzte der Anwalt. Auch Beschäftigte, die aufgrund der ausgesprochenen Kündigung jetzt arbeitsunfähig seien und bis zum Stichtag Krankengeld beziehen würden, würden von diesem Angebot profitieren.

Mit dem Ausspruch, "die Letzten beißen die Hunde" wollte der Anwalt der Beklagtenseite zu verstehen geben, dass, wer das Angebot jetzt nicht annehme und sich nach einem neuen Arbeitsplatz umsehe, am Ende eventuell sogar ohne Weiterbeschäftigung dastehen könnte. Davon ließen sich die Mitarbeiter, die sich durch unterschiedliche Anwälte vertreten ließen, nicht einschüchtern. Teilweise emotionsgeladen, versuchten sie dem Anwalt klarzumachen, dass sie teilweise seit mehr als 30 Jahren ihre Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung gestellt hätten und sich nicht so abspeisen lassen wollten.

Wie Mitarbeiter, die ungenannt bleiben wollen, im Gespräch mit dem SÜDKURIER schildern, sei die Stimmung im Betrieb inzwischen auf dem absoluten Nullpunkt angelangt. "Ich gehe noch dorthin, weil ich das Geld brauche. Aber ich habe jeden Tag Bauchschmerzen", schilderte eine Mitarbeiterin.

Wie geht es weiter? Nachdem die Güteverhandlungen gescheitert sind, werden vom Arbeitsgericht sogenannte Kammertermine anberaumt. Diese finden mit zeitlicher Verzögerung, im aktuellen Fall voraussichtlich erst im Juli oder später statt. Dort verhandeln jeweils ein Berufs- und zwei ehrenamtliche Richter. Letztere stammen je aus dem Arbeitgeber- und dem Arbeitnehmerlager. Gegebenenfalls erfolgt vor der Entscheidung eine Beweisaufnahme.