St. Georgen Kammerkonzert begeistert Publikum

Sabine Porsch und Petra Wolff spielen bei Veranstaltungsreihe Ökultur im Ökumenischen Zentrum.

Pianistin und Ökultur-Mitgestalterin Sabine Porsch und Violinistin Petra Wolff bereiteten ihrem Publikum im Ökumenischen Zentrum einen herrlichen, sehr gut besuchten Abend. In der Reihe von Ökultur spielten die beiden Fachlehrerinnen der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen für sie ein kleines Kammerkonzert.

"Es ist eine Einladung, die Feiertage ausklingen zu lassen", erklärte Sabine Porsch in ihrer Begrüßung und sie lud das Publikum zur persönlichen Begegnung nach dem Konzert ein. Mit den drei Komponisten Mozart, Beethoven und Schubert erlebten die Konzertbesucher auch eine Entwicklungsreise durch die Entstehung und Weiterentwicklung der Sonaten, speziell der für Piano oder Cembalo und Violine. Petra Wolff erläuterte Mozarts Weg zu den Duetten, in denen beide Instrumente gleichberechtigt miteinander erklingen. Auch für weniger versierte Zuhörer eröffneten sich so die Entwicklung und die Umstände, warum Mozarts Violinsonate e-moll im zweiten Satz eher wie ein Trauer- und Klagelied klingt. Sabine Porsch erklärte, wie Beethoven das Zweispiel erweiterte und wie das Cembalo einen wichtigeren Part, als nur die Begleitung übernahm. Mit Beethovens Violinsonate Nr. 3 E-Dur erlebten die Konzertbesucher das prächtige Ergebnis. Themen und Melodien ergänzten sich harmonisch, verfolgen einander, um dann wieder tänzerisch zusammen zu finden. "Ja, Beethoven ist prachtvoll", kommentierte Petra Wolff den Applaus nach dem Tonfeuerwerk.

Zum Abschluss präsentierten die Musikerinnen Franz Schuberts Sonatine in e-moll, die erst nach seinem Tod veröffentlich und in der Bezeichnung verkleinert wurde. Mit einem langen Beifall bedankte sich das Publikum. Als Zugabe spielten sie noch die Melodie von Tschaikowsky. "So etwas haben wir noch nie gemacht", freute sich Sabine Porsch nach dem Konzert über den Erfolg. Dieses Kammerkonzert war ihre Idee und schon bei den Proben hatten die zwei Frauen viel Spaß. Der war auch beim Kammerkonzert zu spüren. Am 19. Januar findet um 19 Uhr eine weitere Veranstaltung der Reihe Ökultur statt.