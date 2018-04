St. Georgen Junge Landwirte wollen in Gesprächen mit Verbrauchern Fragen zu ihrer Arbeit klären

Junge Landwirte wollen in Gesprächen mit Verbrauchern Fragen zu ihrer Arbeit klären

Zwei St. Georgener Landwirte haben den Gerd-Sonnleitner-Preis gewonnen. Mit dem prämierten Format "Frag den Landwirt" treten sie in einen direkten Dialog mit den Verbrauchern - von Tierhaltung bis Naturschutz.

Warum wird ein Kälbchen nach der Geburt von der Mutterkuh getrennt? Und wieso werden Höfe eigentlich immer größer? Diese und andere Fragen können Verbraucher seit einiger Zeit direkt an junge Landwirte aus dem Bund Badischer Landjugend wie Gerhard Klausmann und Felix Wentz aus St. Georgen stellen. "Im Internet gibt es zu viele Informationen", sagt Klausmann, "der persönliche Kontakt ist der überzeugende."

Deshalb legt das Format "Frag den Landwirt" vom Bund Badischer Landjugend den Fokus auf die persönliche Diskussion mit den Verbrauchern. "Es wird zwar viel über die Landwirtschaft diskutiert, aber immer negativ", sagt Klausmann. Im Februar 2017 ist deshalb die Idee für das Format entstanden. "Wir wollen auch mal die andere Seite zeigen", sagt Wentz vom Jäckleshof.

Landwirte stellen sich den Fragen

Das Prinzip ist wie folgt: Es gibt Tische mit unterschiedlichen Themen von Tierhaltung über Naturschutz bis hin zur Regionalität. "Die meisten Verbraucher sehen das Drumherum nicht. Aber wenn sie eine Milch kaufen, dann unterstützen sie damit auch die regionale Kulturlandschaft", sagt Klausmann vom Unteren Hasenhof in Stockburg. Die Devise der Landwirte lautet dabei: "Das Wichtigste ist, dass man die Wahrheit sagt", erklärt Wentz.

Die Fragen der Besucher seien unterschiedlich: Grundschüler hätten gefragt, woher der Begriff Bauer käme, und das Thema Naturschutz drehe sich um den Wolf. Auch der Begriff der Massentierhaltung werde diskutiert. "Es ist egal, ob jemand 100 oder eine Kuh hat. Es geht darum, dass jede Kuh genug Platz hat", sagt Klausmann.

Konzept soll bundesweit etabliert werden

Nach den ersten zwei Veranstaltungen 2017, gab es nun eine Auszeichnung für das Projekt: den Gerd-Sonnleitner-Preis für Landwirte unter 35 Jahren, die sich für den lokalen Interessensausgleich stark machen. Fünf Vertreter des Teams Agrar durften den Preis am 17. April in Berlin in Empfang nehmen.

Im Gepäck hatten die Gewinner dann schon den Leitfaden für die Organisation von "Frag den Landwirt". "Das Konzept soll von den Landjugend-Verbänden bundesweit fortgeführt werden", sagt Wentz. Das Preisgeld von 3000 Euro soll der Vereinsarbeit zugute kommen.

Technologie auf dem Hof

Die rund 20 Mitglieder des Teams Agrar sind auf verschiedenen Höfen in Südbaden tätig: "Ein Landwirt hat 160 Kühe und melkt mit zwei Robotern", sagt Klausmann. Über Roboter auf dem eigenen Hof sind die beiden Landwirte aus St. Georgen sich uneins: "Ich wäre nicht der Typ dafür, weil ich die Kühe selbst jeden Tag sehen will", sagt Klausmann.

Wentz ist hingegen nicht abgeneigt: "Ich finde es wichtig, mit dem technischen Fortschritt zu gehen", sagt er. Wohin entwickelt sich die Technologie in der Landwirtschaft? Eine Frage, die möglicherweise auch einigen Verbrauchern auf der Zunge liegt.

Badische Landjugend

Der Bund Badischer Landjugend (BBL) hat ingesamt 4000 Mitglieder auf verschiedene Ortsgruppen verteilt. Das Ziel des Dachverbands, bestehend aus jungen Landwirten und Winzern, ist es, die Landwirtschaft weiter attraktiv zu machen. Dazu werden Diskussionen mit Politikern, Fortbildungen sowie Freizeitveranstaltungen organisiert. Das Team Agrar vertritt die Jugendlandwirte im BBL und in der Öffentlichkeit. (ww)