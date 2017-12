St. Georgen Jahresrückblick 2017: Zwei Kirchen-Jubiläen und drei neue Linden

Die Lorenzkirche besteht seit 150 Jahren. Im Festjahr wurden der Kirchenvorplatz erneuert und eine Festschrift publiziert

Dass die evangelische Lorenzkirche in St. Georgen ausgerechnet im Jahr der 500. Wiederkehr des Thesenanschlags von Martin Luther in Wittenberg ihr 150-jähriges Bestehen feiern kann, wirbelte einiges auf. Zunächst den Staub auf dem Kirchenvorplatz, der in der Vergangenheit unansehnlich geworden war. Ein neuer Belag, neue Lampen und drei neue Linden schmücken ihn jetzt, und eine abendliche Innenbeleuchtung der Rosette über dem Kircheneingang machen ihn zu einem Schmuckstück.

Genutzt wurde der Vorplatz gleich zur Jubiläumsfeier und zum Festgottesdienst in der Lorenzkirche am 8. Oktober. Der Bischof der Landeskirche Baden, Jochen-Cornelius Bundschuh, hielt vor rund 700 Gottesdienstbesuchern die Festpredigt. Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus gab es Rückblicke auf die 150jährige Baugeschichte des Gotteshauses und auf die Wirkungsgeschichte der Lorenzgemeinde.

Erstmals erwähnt wurde eine Lorenzkirche in St. Georgen in einem Steuerverzeichnis aus dem Jahre 1275. Die jetzige Kirche folgte der zuvor an gleicher Stelle stehenden, beim großen Ortsbrand im September 1865 abgebrannten Lorenzkirche. Der Grundstein für den Kirchenneubau wurde im Juni 1866 gelegt, die Kirche im Oktober 1867 geweiht. Seither war und ist sie christliche Heimstatt. Ein Turmneubau, mehrere Renovierungen und die Umgestaltung des Innenraumes 1998 setzten Zeichen. Dazu gab Pfarrerin Susanne Fritsch ein Jubiläumsband heraus, der sehr ausführlich auf die Kirchengeschichte St. Georgens bis heute eingeht. Bei allem kam das Reformationsjubiläum in St. Georgen keinesfalls zu kurz.