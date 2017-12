St. Georgen Jahresrückblick 2017: Wechselstimmung in der Chefetage

Ob ebm-papst, M&M Software oder GFT: An der Spitze gab es im ablaufenden Jahr Veränderung.

Im zu Ende gehenden Jahr 2017 gab es über die lokale Wirtschaft Positives zu berichten. In einigen Unternehmen gab es zudem Personalveränderungen in der Chefetage.

Gleich dreifachen Grund zum Feiern hatte die Firma ebm-papst. Im September setzte der Lüfterhersteller mit der Einweihung des zweiten Bauabschnitts einer Produktionshalle unter anderem für die Leiterplattenbestückung im Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele den Schlusspunkt unter das 21-Millionen-Projekt. Verbunden damit feierte das Unternehmen den Zusammenschluss der Firma Papst zu ebm vor 25 Jahren. Und schließlich wurde auch der Gründung der Firma Papst durch Hermann Papst vor 75 Jahren gedacht.

Die Investition vor Ort sei ein klares Bekenntnis zur Region, betonte Gruppen-Geschäftsführer Stefan Brandl. Ebm-papst hat im Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele auf einer 51000 Quadratmeter großen Fläche eine 15000 Quadratmeter große Produktionshalle gebaut. Neben einer hochmodernen Leiterplattenbestückung sind dort auch die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie der Bereich Ausbildung untergebracht.

Dirk Schallock, Geschäftsführer von ebm-papst, schied im Frühjahr auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer aus. Für ihn rückte Raymond Engelbrecht nach. Der 45-jährige ist in Windsor/England geboren. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem Hamburg und New York. Zum 1. Januar 2018 vervollständigt Johannes Pfeffer die geplante Doppelspitze bei ebm-papst. Der 50-Jährige wird die Unternehmensbereiche Antriebstechnik und Automobile sowie die funktionale Verantwortung für Vertrieb, Geschäftsfeldentwicklung, Produktion und Entwicklung übernehmen.

Auch bei der Firma GFT Technologies SE gab es einen Wechsel in der Chefetage. Die IT-Expertin Marika Lulay hat die Unternehmensführung übernommen. Sie tritt damit die Nachfolge von Ulrich Dietz an, der nach 30 Jahren an der Spitze des Unternehmens die Position des Verwaltungsratsvorsitzenden einnimmt. GFT wurde 1987 in Sankt Georgen im Schwarzwald gegründet. 2008 verlegte das Unternehmen, das heute 5000 Mitarbeiter beschäftigt, seinen Hauptsitz nach Stuttgart.

Und noch ein Wechsel. Im April wurde der Gründer und Firmenchef von M&M Software, Erwin Müller, in den Ruhestand verabschiedet. Müller hat sein Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren zu einem bedeutenden Technologie- und Beratungsunternehmen gemacht. Die Geschäftsbereiche wurden von den verbleibenden Geschäftsführern Klaus Hübschle und Andreas Börngen übernommen.