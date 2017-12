St. Georgen Jahresrückblick 2017: Neuer Kantor ist ganz jung

Für Jochen Kiene ist die Musik das Lebenselexier

Mit 26 Jahren ist Jochen Kiene seit dem 1. Juni der bisher jüngste Kantor der evangelischen Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn. Der gebürtige Hamburger spielte schon als Kind Klavier, als 14-Jähriger eroberte er die Orgel, auch das Cembalo. In Freiburg studierte er zunächst Mathematik, gab dann der Kirchenmusik an der Musikhochschule Trossingen den Vorzug.

Kiene übernahm das Amt nach zweijähriger Vakanz nach dem Tod von Helmut Franke. Er fühlt sich von der Gemeinde gut aufgenommen. Ein besonderes Anliegen ist Kiene der Chorgesang, das Kirchenlied. So gab er in der Adventszeit neben einem wöchentlichen Adventskonzert eines mit der Kantorei und lud in St. Georgen, Peterzell und Tennenbronn zum gemeinsamen Singen ein. Dazu möchte er junge Leute für die Kirchenmusik begeistern, eventuell einen Jugendchor gründen.

Der inzwischen mit seiner Frau Elena verheiratete Kirchenmusiker wandert in der Freizeit gern und widmet sich privat auch der Barockmusik mit dem Freiburger Ensemble Con Dileto. (boe)

