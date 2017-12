Eine der großen Straßenbaumaßnahmen in diesem Jahr war die Sanierung der Mühlstraße. In drei Teilabschnitten wurde die Verbindungsstraße von Gerwig- und Bundesstraße zwischen Frühjahr und Sommer erneuert.

Mit dem Erneuern der Deckschicht allein war es dabei nicht getan. Neben der reinen Straßensanierung wurden im Zuge der Bauarbeiten auch auf einer Länge von 42 Metern Teile des Abwasserkanals sowie auf einer Länge von 400 Metern Wasserrohre und Gasleitungen neu verlegt.

Auf einen Komplettausbau wie in der Straße am Sommerrain verzichtete die Stadt aus Kostengründen. Diese Maßnahme hätte den Kostenrahmen von 409 000 Euro um weitere 700 000 Euro nach oben geschraubt. Obwohl die Straße nicht zu der in 2017 vorgesehenen Ausbaustufe für den Breitbandausbau vorgesehen war, wurden bereits die Voraussetzungen für den Glasfaseranschluss geschaffen. Dabei wurden die Anwohner über die Möglichkeit des Glasfaseranschlusses rechtzeitig in Kenntnis gesetzt, damit die neue, aus einem Guss gefertigte Straßendecke nicht kurze Zeit später wieder aufgerissen werden musste. (spr)